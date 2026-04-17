Adeptos verde-rubros convidados a ver o jogo com o Torreense na Fan Zone no estádio do Marítimo

O Marítimo informa os seus adeptos, que vão estar amanhã no jogo com o Torreense, que a concentração dos mesmos far-se-á às 13 horas no Mercado Municipal da Torres Vedras. A saída em cortejo para o estádio Manuel Marques será às 16h30, sendo o mesmo dirigido pelo Oficial de Ligação aos adeptos, Élvio Faria.

O clube informa ainda que "a família maritimista pode juntar-se na Fan Zone no Estádio do Marítimo, em frente à loja oficial, de forma a viver o jogo em directo nos ecrãs gigantes com paixão e apoio à nossa equipa", revela em comunicado.