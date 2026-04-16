Alberto João Jardim aborda os 50 Anos da Autonomia da Madeira em Santa Cruz

No próximo dia 22 de Abril, o antigo presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim, vai participar numa iniciativa que visa promover a reflexão sobre o percurso e o significado da Autonomia da Região Autónoma da Madeira na Escola Básica e Secundária de Santa Cruz.

A sessão terá início com a recepção ao convidado, conduzida pelo presidente da Escola, Rui Herculano Lobo Freitas, em conjunto com a professora Ana Luísa Vítor.

Seguir-se-á uma breve apresentação biográfica de Alberto João Jardim, introduzindo o momento central da iniciativa: a palestra intitulada 'A Autonomia contada por quem a viveu'. Nesta intervenção, o convidado partilhará testemunhos e experiências pessoais sobre um dos períodos mais marcantes da História Contemporânea da Madeira.

Após a palestra, terá lugar um momento de interação com os alunos, no qual estudantes das diversas turmas colocarão questões, promovendo o diálogo e o pensamento crítico.

A sessão incluirá, ainda, um momento simbólico de homenagem, com a entrega de um retrato de Alberto João Jardim, da autoria da aluna do oitavo ano, em representação da comunidade escolar.

A sessão, com a duração prevista de 90 minutos, será seguida de uma visita guiada a uma exposição dedicada aos 50 Anos da Autonomia Madeirense. Os trabalhos integram maquetes de edifícios emblemáticos, caricaturas de personalidades regionais, jornais históricos e outros trabalhos alusivos ao processo autonómico.

"Com esta iniciativa, a Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, através do grupo de História, reforça o seu compromisso com a valorização da História regional, a promoção da cidadania ativa e o contacto direto dos alunos com protagonistas da vida política e histórica da Madeira", refere a instituição de ensino.