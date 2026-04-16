"Vamos a Torres Vedras com a ambição de ganhar"

Neste sábado pode o Marítimo, desde já, assegurar a subida matemática à I Liga, em caso de vitória no jogo que lhe compete realizar em Torres Vedras. Mas Miguel Moita, pese embora a importância do embate frente ao Torrense, assegura que a semana foi preparada de igual maneira que as anteriores. "Enquanto o nosso objectivo de subida não estiver assegurado, e mesmo depois de o ter conseguido, vamos continuar a trabalhar da mesma forma, certamente depois com uma alegria diferente. Mas esta semana de trabalho foi exactamente igual às outras, com essa ambição em mente, mas totalmente focados neste jogo", sublinha o técnico português em conferência de imprensa realizada ao início da tarde desta quinta-feira.

De resto, o treinador do Marítimo alerta para o facto de, "do outro lado, estar uma equipa igualmente com os objectivos de subida", considerando que "desde que entrou o actual treinador [Luís Tralhão] o Torreense ganhou muito mais consistência ofensiva, tornando-se numa equipa mais perigosa e mais regular, pelo que temos isso em atenção e preparamos o jogo muito bem".

Sobre o Torrense, Miguel Moita reforçou a ideia de se tratar de uma equipa forte. "Conjuntamente com o Vizela e o Leiria, já para não falar do Académico de Viseu, o Torreense é das equipas mais consistentes e com melhor futebol, com jogadores rápidos nossa qualidade e daquilo que nos trouxe até aqui: a qualidade, a humildade e o foco", sustenta.

Este sábado todos os adeptos maritimistas vão querer a subida do Marítimo à I Liga. Mas o técnico maritimista não considera que este entusiasmo dos adeptos possa funcionar como uma pressão negativa para a equipa. "O meu discurso, desde o início da semana, virou-se para a obrigação de fazermos o nosso trabalho. Isso implica entrar no jogo para ganhar, sem pensar em matemáticas, nem em pontos. Ou seja, fazermos o que temos vindo a fazer até agora, entrando no jogo com a ambição de o ganhar. Para euforias e deslumbramentos bastam os adeptos e toda a gente que está à nossa volta. Tem que ser o grupo a mostrar o foco e a ambição no dia do jogo", frisa.

Os adeptos verde-rubros vão estar em peso em Torres Vedras, tantos quanto a capacidade do estádio Manuel Marques suporta, numa semana em que a busca de bilhetes para o jogo foi de uma enorme dimensão. "Quero agradecer o apoio e a vontade dos nossos adeptos estarem com a equipa. Mas, sabendo que nem todos vão conseguir estar no estádio, quero enviar o abraço para todos eles, sabendo que, de uma forma ou outra, vão estar a nos apoiar, seja onde for. O mais importante é continuar com esta união e poder contar com este apoio e, no final, podermos todos festejar", conclui o treinador do Marítimo.