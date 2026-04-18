 DNOTICIAS.PT
Desporto

Adeptos do Marítimo já 'pintam' Torres Vedras de verde-rubro

Muitos estão já concentrados junto ao Mercado Municipal

O Mercado Municipal de Torres Vedras é o ponto de encontro dos adeptos verde-rubros à espera do pontapé-de-saída do Torreense-Marítimo. O jogo que pode valer o regresso da equipa madeirense à I Liga. 

Vestidos a rigor, e também com bandeiras e cachecóis, os adeptos do Marítimo já vão fazendo a festa, criando um grande ambiente.

Às 16h30 os adeptos verde-rubros rumam ao Estádio Manuel Marques para depois receber, em expectável euforia, o autocarro da equipa.

O Torreense-Marítimo, da jornada 30 da II Liga, começa às 18 horas, no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras. Em caso de vitória, o Marítimo sobe à I Liga.

0
 Comentários