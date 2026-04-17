Adeptos verde-rubros assinalam conquista de 1926 já a pensar na subida de 2026

Mais de 50 adeptos do Marítimo estão reunidos esta noite, num jantar em Lisboa, para assinalar a conquista do Campeonato de Portugal de 1926. Faz 100 anos a 6 de Junho.

Aproveitando a ‘onda verde-rubra’ antes do jogo em Torres Vedras, que pode valer o regresso à I Liga, a família maritimista junta-se no histórico restaurante ‘O Madeirense’, propriedade do madeirense e apaixonado adepto verde-rubro Manuel Fernandes.

O presidente dos verde-rubros, Carlos André Gomes, deixou uma palavra de agradecimento aos adeptos. “O Marítimo tem futuro, porque tem uma massa adepta jovem, não existe instituição grande se não tiver uma massa adepta grande e nós temos, que são vocês, vocês é que são os verdadeiros donos do Marítimo”. O líder verde-rubro também agradeceu a Manuel Fernandes pela recepção e por “tantos anos a ajudar o Marítimo”.

Aos adeptos que residem no continente, juntaram-se outros que vieram da Madeira e que, amanhã à tarde, vão assistir ao Torreense-Marítimo.

O jogo que pode valer a subida ao Marítimo é este sábado, a partir das 18 horas, no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras. É uma partida a contar para a jornada 30 da II Liga.