Acção de recolha de assinaturas exige libertação de presos políticos portugueses na Venezuela

O Comando ConVzla Portugal convida a população residente na Madeira a participar, hoje, dia 18 de Abril, numa acção de recolha de assinaturas para a Petição Pública que exige a libertação imediata dos presos políticos portugueses detidos na Venezuela.

A iniciativa decorre na Praça do Povo, no Funchal, entre as 15h00 e as 19h00.

"Os cidadãos portugueses e lusodescendentes Adrian de Gouveia, Héctor Ferreira, Juan Rodríguez dos Ramos, Fernando Venâncio e outros compatriotas continuam detidos na Venezuela, apesar dos esforços diplomáticos e da aprovação recente de uma lei de amnistia no país. Enquanto outros governos europeus conseguiram a libertação dos seus cidadãos, estes portugueses permanecem privados de liberdade, longe das famílias e sem resolução clara do seu caso", revela o Comando ConVzla Portugal.

Com esta recolha de assinaturas, o Comando ConVzla Portugal "pretende reforçar a pressão sobre as autoridades portuguesas e venezuelanas, demonstrando a solidariedade ativa da comunidade madeirense e de todos os que defendem os direitos humanos e a dignidade dos cidadãos portugueses".

"Todos estão convidados – madeirenses, residentes, turistas e famílias inteiras. Basta comparecer, assinar a petição e trazer amigos e familiares. Cada assinatura conta para dar mais força a esta causa justa", acrescenta.

A acção é aberta, pacífica e decorre num espaço público central da cidade.