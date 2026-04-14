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Duas pessoas presas em elevador mobilizam bombeiros ao Amparo

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Os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se, esta tarde, ao Complexo Habitacional do Amparo, no Funchal, para retirar duas pessoas que ficaram presas no interior de um elevador.

Dois elementos da corporação seguiram para o local com uma viatura e procederam à abertura da porta.

Ninguém se encontrava ferido.

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