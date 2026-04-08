RIR denuncia caos no estacionamento no Funchal e exige acção urgente da autarquia

A coordenadora regional do partido Reagir Incluir Reciclar (RIR), Liana Reis, veio a público, esta quarta-feira, denunciar o "crescente descontrolo no estacionamento" em várias freguesias do concelho do Funchal, exigindo uma intervenção urgente da autarquia.

"Têm chegado ao nosso conhecimento múltiplas denúncias provenientes das zonas altas de São Roque, Santo António e de outras freguesias, que relatam práticas abusivas na ocupação do espaço público, colocação ilegal de obstáculos e um aumento preocupante de conflitos entre moradores, alguns dos quais já resultaram em danos em viaturas", afirmou Liana Reis, referindo que os incidentes mais recentes ocorreram na noite de 7 para 8 de Abril, no Caminho da Ribeira de Santana, em São Roque.

Para a coordenadora do RIR, a situação é o resultado directo de "anos de ausência de planeamento e de falta de vontade política", agravada pelo não aproveitamento de terrenos baldios e devolutos que poderiam ser convertidos em zonas de estacionamento organizadas.

O partido exige à autarquia a criação de novas bolsas de estacionamento, a identificação de terrenos disponíveis para esse fim, fiscalização efetiva e a remoção imediata de obstáculos ilegais. "A inacção tem consequências. E são os cidadãos que estão a pagar o preço", concluiu Liana Reis.