Emanuel Câmara exige a libertação de presos políticos na Venezuela

O deputado do PS-Madeira à Assembleia da República, Emanuel Câmara, questionou esta terça-feira o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, sobre o estado de implementação das medidas propostas pelo Partido Socialista para o reforço do apoio à comunidade portuguesa na Venezuela e para a libertação dos detidos de nacionalidade portuguesa e lusodescendente por motivos políticos.

O parlamentar socialista, em nota enviada, sublinhou a urgência de passar das intenções à prática, face ao agravamento contínuo da crise humanitária e política que afeta milhares de cidadãos, muitos deles com ligações diretas e profundas a Portugal.

Emanuel Câmara relembrou ao governante que o projecto de resolução apresentado pelo PS fundamenta-se na necessidade crítica de garantir que os apoios sociais, sejam dotados de maior celeridade e flexibilidade para responder às carências extremas de uma população vulnerável.

O deputado madeirense insistiu na importância de o Governo da República clarificar quais os passos concretos que estão a ser dados para assegurar o acesso a apoio médico e medicamentos essenciais, bem como para o robustecimento do movimento associativo luso-venezuelano, que desempenha um papel de substituição do Estado em muitas frentes de apoio social.

Num momento de particular sensibilidade, o parlamentar vincou a urgência de obter respostas sobre as diligências efetuadas para a libertação dos presos políticos lusos na Venezuela. Recordando o seu recente encontro com familiares destes detidos, Emanuel Câmara instou o Ministro dos Negócios Estrangeiros a detalhar a estratégia diplomática de Portugal neste dossier, exigindo que o Estado português atue com o mesmo vigor que outros Estados europeus na defesa da integridade e liberdade dos seus cidadãos.

Para o PS, a proteção da comunidade na Venezuela deve ser uma prioridade absoluta e inquestionável da política externa portuguesa, dada a dimensão e o impacto histórico desta comunidade na vida da Região Autónoma da Madeira e do País.