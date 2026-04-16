Nuvens marcam previsões do tempo para esta quinta-feira na Madeira

As previsões do tempo para esta quinta-feira, na Madeira, apontam para períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado na vertente Sul e nas terras altas da ilha da Madeira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na vertente Norte da ilha da Madeira até ao meio da manhã.

O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas da ilha da Madeira até ao fim da manhã.

O IPMA aponta para uma temperatura máxima de 21ºC na Madeira e 19ºC no Porto Santo. Já as mínimas esperadas são de 15ºC e 14ºC, respectivamente.

No Funchal, conte com céu em geral pouco nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).

O mar deverá apresentar-se, na costa Norte, com ondas de Noroeste com 3 a 3,5 metros, diminuindo para 2 a 3 metros a partir da tarde. Na costa Sul, são esperadas ondas do quadrante Sul com 1 a 1,5 metros.