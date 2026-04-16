Albuquerque não convida PSD nacional ao congresso

O presidente do PSD Madeira – e Governo Regional -, Miguel Albuquerque, afirmou esta manhã que não haverá convidados do PSD nacional no próximo congresso do partido, justificando a decisão com a necessidade de ultrapassar primeiro os actuais “atritos” internos.

À margem da cerimónia de abertura da nova unidade de produção “gelados Venezia”, no Funchal, o líder social-democrata foi directo: “Não convidei ninguém”. Questionado sobre a ausência de figuras nacionais, explicou que “a conjuntura não é adequada” e acrescentou: “O que se tem passado nos últimos tempos não é adequado [para convidar]. Vamos ter de resolver estas questões primeiro para depois termos uma reconciliação”.

Nesse sentido, Albuquerque assumiu que a prioridade para o congresso passa pela unidade interna do PSD-M e pela estabilidade política, antes de qualquer reaproximação ao plano nacional.

Questionado sobre contactos com o primeiro-ministro, respondeu: “Temos falado, mas isso não implica. Ainda há questões pendentes que têm de ser resolvidas.”

Albuquerque apontou ainda um episódio recente como origem das divergências: “Tem a ver com uma questão em que tentaram humilhar os nossos representantes, mas quem foi humilhado não fomos nós.”