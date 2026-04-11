Sábado com muitas nuvens e chuva na Madeira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, exista céu geralmente muito nublado e períodos de chuva ou aguaceiros, mais frequentes na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira.
O vento será moderado (15 a 30 km/h) do quadrante norte, por vezes forte (até 45 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e nas terras altas, com rajadas até 80 km/h.
Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 15ºC de mínima e os 21.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 14.ºC de mínima e os 18.ºC de máxima.
Já para o Funchal está previsto céu geralmente nublado e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas noroeste com 2,5 a 3,5 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas do quadrante sul com 1 a 1,5 metros.
A temperatura da água do mar irá variar entre os 17 e 18.ºC