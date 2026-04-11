Agitação marítima forte mantém-se até domingo

A Capitania do Porto do Funchal informou que se mantém a previsão de agitação marítima forte no arquipélago da Madeira até às 06h00 de domingo, 12 de Abril, de acordo com dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o aviso aCtualizado, o vento deverá soprar de Norte/Noroeste, entre fresco e muito fresco, com intensidades entre os 31 e os 50 km/h, rodando gradualmente para norte/nordeste a partir da tarde. A visibilidade será boa a moderada.

Quanto à ondulação, na costa norte são esperadas ondas entre 2,5 e 3,5 metros, podendo atingir os 3 a 4 metros no final do período, enquanto na costa sul a ondulação deverá situar-se entre 1 e 1,5 metros.

Perante este cenário, a autoridade marítima recomenda à comunidade marítima e à população em geral a adoção de medidas de precaução, nomeadamente o reforço da amarração das embarcações, a vigilância das mesmas e a evitação de passeios junto ao mar ou em zonas expostas à rebentação das ondas. É ainda desaconselhada a prática da pesca lúdica em áreas de risco, como falésias e zonas rochosas.

Entretanto, foi cancelado o aviso de mau tempo (sinal 6), anteriormente em vigor. Ainda assim, a Capitania alerta que deverão ser mantidas as devidas precauções, garantindo as condições de segurança na navegação, bem como na circulação em zonas costeiras e na prática de actividades junto ao mar.