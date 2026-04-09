Mau tempo provoca cancelamento de vários voos da TAP esta quinta-feira

As condições meteorológicas adversas que estão a afectar o arquipélago da Madeira levaram, esta quinta-feira, ao cancelamento de vários voos no Aeroporto Internacional da Madeira, condicionando a operação aérea durante a manhã.

De acordo com as informações disponibilizadas pelo site ANA Aeroportos, até às 13 horas de hoje, a companhia aérea TAP Air Portugal cancelou três partidas previstas a partir da Madeira. Entre os voos afectados encontram-se o TP1702 com destino ao Porto, agendado para as 08h45, o TP1686 para Lisboa, com partida prevista às 09h25, e o TP1688 igualmente para Lisboa, programado para as 12h40.

Foto ANA Aeroportos

Também nas chegadas foram registados constrangimentos, com o cancelamento de três ligações da TAP para a Região. Foram cancelados o voo TP1701 proveniente do Porto, com chegada prevista às 07h55, o TP1685 oriundo de Lisboa, agendado para as 08h20, e o TP1687, também da capital portuguesa, previsto aterrar às 11h40.

A companhia aérea anunciou ainda o adiamento do voo TP 1690, inicialmente previsto para as 14h25 de hoje com destino a Lisboa, para as 00h55 de amanhã, 10 de Abril, lamentando o sucedido.

Foto ANA Aeroportos

Além destes, foi igualmente cancelado o voo FR006 da Ryanair, proveniente de Manchester, cuja chegada estava prevista para as 06h05.

Os cancelamentos estão relacionados com o agravamento do estado do tempo, marcado por vento forte e instabilidade atmosférica, factores que têm condicionado as operações aéreas, sobretudo nas manobras de aterragem.

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Importa referir que, habitualmente, a TAP acaba por compensar estas ligações canceladas reforçando posteriormente a operação aérea, colocando na rota aeronaves de maior capacidade, nomeadamente o Airbus A330 Neo.