Chuva, vento, trovoada e até queda de neve na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, este seja uma quinta-feira com céu geralmente muito nublado e aguaceiros, mais frequentes na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira, onde serão por vezes fortes e ocasionalmente sob a forma de granizo e acompanhados de trovoadas até meio da tarde. Também há possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira, em especial até início da manhã e para o final do dia.

O vento forte a muito forte (40 a 60 km/h) de norte/noroeste, com rajadas da ordem de 90 km/h, e da ordem 110 km/h nas terras altas, rodando para norte/nordeste moderado a forte (30 a 50 km/h) a partir do meio da manhã, com rajadas da ordem de 80 km/h, e de 100 km/h nas terras altas, enfraquecendo no final do dia.

IPMA emite avisos amarelos para precipitação e vento na Madeira O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu, esta quarta-feira, um aviso amarelo para a chuva e vento e actualizou para laranja o aviso para agitação marítima para o Porto Santo e a costa norte da ilha da Madeira.

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 14ºC de mínima e os 19.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 14.ºC de mínima e os 18.ºC de máxima.

Já para o Funchal também está previsto céu com períodos de muita nebulosidade e aguaceiros, que poderão ser localmente intensos e ocasionalmente acompanhados de trovoadas até meio da tarde. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).



Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 5 a 6,5 metros, diminuindo gradualmente a partir da tarde para 3,5 a 4 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas oeste/sudoeste com 1 a 1,5 metros, sendo 3 a 4 metros na parte oeste da ilha da Madeira até final da manhã.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 18 e 19.ºC.