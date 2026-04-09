Capitania prolonga aviso de agitação marítima e vento forte

A Capitania do Porto do Funchal emitiu, esta manhã, uma actualização do aviso geral devido ao agravamento das condições meteorológicas e do estado do mar previsto para o arquipélago da Madeira e prolongou-o até às 6 horas de amanhã, 10 de Abril, com base nas informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a previsão, o vento deverá soprar de norte forte a muito forte, com rajadas entre os 51 e os 74 km/h, tornando-se durante a manhã de norte/nordeste entre fresco e forte e passando, durante a tarde, a norte/noroeste fresco a muito fresco, podendo por vezes voltar a intensificar-se no final do período. A visibilidade será, em geral, boa a moderada, podendo ocasionalmente tornar-se fraca.

IPMA emite avisos amarelos para precipitação e vento na Madeira O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu, esta quarta-feira, um aviso amarelo para a chuva e vento e actualizou para laranja o aviso para agitação marítima para o Porto Santo e a costa norte da ilha da Madeira.

Quanto à agitação marítima, na costa norte são esperadas ondas de norte/noroeste entre 5 e 6 metros, diminuindo gradualmente para alturas entre 2,5 e 3,5 metros. Já na costa sul, prevê-se ondulação entre 1 e 2 metros, podendo atingir 3 a 4 metros na parte oeste da ilha da Madeira durante a manhã, associada a ondas de oeste/sudoeste.

Perante estas condições, a Capitania recomenda, através da nota emitida assinada pelo Capitão do Porto do Funchal, o reforço da amarração e a vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, bem como a adoção de cuidados redobrados por parte da população.

As autoridades aconselham ainda a evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como molhes, arribas e praias, alertando para o risco de ondas inesperadas que podem alcançar áreas aparentemente seguras. É igualmente desaconselhada a prática da pesca lúdica, sobretudo junto a falésias e zonas frequentemente atingidas pela rebentação, devido ao elevado perigo associado às condições previstas.