Chega quer esclarecimentos sobre incidente ocorrido na Ribeira Brava

Roberto Gonçalves, autarca eleito à Assembleia de Freguesia da Ribeira Brava, disse, esta tarde, em nota à imprensa, que o recente incidente ocorrido na Rua dos Dragoeiros, do qual resultou um morador ferido e necessitando de assistência hospitalar, representa um facto grave que não pode ser ignorado.

Segundo informações, a situação envolveu um desentendimento entre moradores e elementos ligados à empresa responsável pela obra, tendo sido necessária a intervenção das autoridades, que já tomaram conta da ocorrência, esclarece.

Roberto Gonçalves manifesta a sua profunda preocupação com o sucedido e exige o apuramento rigoroso de todas as circunstâncias e responsabilidades. “Quando uma obra pública chega ao ponto de gerar confrontos e colocar em risco a integridade física de moradores, estamos perante um sinal claro de falha grave na gestão, no acompanhamento e na relação com a população”, afirma.

O autarca considera ainda que tanto a empresa responsável pela obra como o executivo camarário têm o dever de garantir que intervenções desta natureza decorrem com respeito, segurança e diálogo permanente com os residentes.

“O meu compromisso mantém-se, estarei sempre ao lado dos ribeirabravenses, a exigir responsabilidade, respeito e condições dignas para quem vive e trabalha na nossa terra.”