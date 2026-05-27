Alípio Silva e Madalena Costa os melhores do ano

A 29.ª Gala do Desporto de Portugal, organizada pela Confederação do Desporto de Portugal, que está lugar no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, acabou há instantes por consagrar os madeirenses Alípio Silva e Madalena Costa como os melhores do ano.

Alípio Silva, há muito ligado à patinagem de velocidade conquistou o troféu de melhor treinador do ano, enquanto Madalena Costa, também na patinagem, na artística foi distinguida como a melhor atleta feminina de 2025.

Madalena Costa recebendo o troféu. , Foto DR

De referir que o canoista madeirense Bernardo Pereira estava entre os cinco nomeados para melhor atleta masculino de 2025. Jessica Rodrigues, atleta da patinagem de velocidade, também estava entre as cinco nomeadas para a melhor atleta feminina. Além destes atletas, também Bernardo Pereira, da Canoagem, estava nomeado para Jovem Promessa do Ano.