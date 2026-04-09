Voos internacionais regressam à origem a meio caminho

A maioria dos voos internacionais com destino à Madeira esta manhã de quinta-feira - com chegada programada até às 11h00 - acabou por regressar aos aeroportos de origem ainda a meio caminho, numa situação pouco habitual associada ao vento forte que se faz sentir na zona do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, onde já foram registadas rajadas de até 98 km/h junto à pista.

Ao todo, cinco aeronaves inverteram rota, com destaque para quatro aparelhos da easyJet provenientes de Basileia, Genebra, Londres e Berlim.

O voo oriundo de Basileia regressou quando seguia entre o continente europeu e a Madeira; o de Genebra inverteu marcha quando sobrevoava Espanha; o de Londres mudou de rumo antes mesmo de ultrapassar o norte de Espanha; e o de Berlim regressou quando voava sobre França.

Também um avião da companhia Marabu, proveniente de Leipzig, acabou por retornar à origem quando seguia ao largo da costa portuguesa.

Estes cinco regressos traduzem-se, na prática, em 10 voos cancelados — cinco chegadas e as respectivas cinco partidas de regresso — agravando o impacto operacional no Aeroporto da Madeira.

Habitualmente, quando as condições meteorológicas impedem aterragem em Santa Cruz, os voos são desviados para aeroportos alternativos como Porto Santo, Canárias ou Faro. Ainda assim, nos últimos tempos tem-se tornado mais frequente o regresso à procedência, inclusive em situações em que as aeronaves chegam à Madeira mas acabam por retornar ao aeroporto de partida por falta de condições para aterrar.

A sucessão de regressos à origem verificada esta manhã representa, contudo, um cenário invulgar pela quantidade de aeronaves afectadas em simultâneo.