Voos internacionais regressam à origem a meio caminho
Cinco aeronaves com destino à Madeira inverteram rota e originaram 10 cancelamentos
A maioria dos voos internacionais com destino à Madeira esta manhã de quinta-feira - com chegada programada até às 11h00 - acabou por regressar aos aeroportos de origem ainda a meio caminho, numa situação pouco habitual associada ao vento forte que se faz sentir na zona do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, onde já foram registadas rajadas de até 98 km/h junto à pista.
Ao todo, cinco aeronaves inverteram rota, com destaque para quatro aparelhos da easyJet provenientes de Basileia, Genebra, Londres e Berlim.
O voo oriundo de Basileia regressou quando seguia entre o continente europeu e a Madeira; o de Genebra inverteu marcha quando sobrevoava Espanha; o de Londres mudou de rumo antes mesmo de ultrapassar o norte de Espanha; e o de Berlim regressou quando voava sobre França.
Também um avião da companhia Marabu, proveniente de Leipzig, acabou por retornar à origem quando seguia ao largo da costa portuguesa.
Estes cinco regressos traduzem-se, na prática, em 10 voos cancelados — cinco chegadas e as respectivas cinco partidas de regresso — agravando o impacto operacional no Aeroporto da Madeira.
Agência Lusa , 01 Abril 2026 - 18:58
Habitualmente, quando as condições meteorológicas impedem aterragem em Santa Cruz, os voos são desviados para aeroportos alternativos como Porto Santo, Canárias ou Faro. Ainda assim, nos últimos tempos tem-se tornado mais frequente o regresso à procedência, inclusive em situações em que as aeronaves chegam à Madeira mas acabam por retornar ao aeroporto de partida por falta de condições para aterrar.
A sucessão de regressos à origem verificada esta manhã representa, contudo, um cenário invulgar pela quantidade de aeronaves afectadas em simultâneo.