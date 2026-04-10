Prolongado aviso de agitação marítima forte até às 6 horas de amanhã

A Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima forte até às 6 horas de amanhã, 11 de Abril.

Prevê-se vento de norte/noroeste com intensidade fresca a muito fresca, podendo atingir velocidades entre os 39 e os 50 km/h, e rajadas até 61 km/h.

A agitação marítima será mais significativa na costa norte, onde são esperadas ondas entre 2,5 e 3,5 metros, aumentando gradualmente para 3 a 4 metros a partir do final da tarde. Já na costa sul, a ondulação deverá variar entre 1 e 2 metros, proveniente do quadrante sul. A visibilidade será, em geral, boa a moderada.

Face a estas condições, as autoridades recomendam precaução a toda a comunidade marítima e à população em geral. Entre as principais orientações, destaca-se o reforço da amarração das embarcações e a vigilância permanente das que se encontram atracadas ou fundeadas.

É ainda aconselhado evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como molhes, arribas e praias, devido ao risco de ondas inesperadas. A prática de pesca lúdica também deve ser evitada, sobretudo em áreas costeiras mais vulneráveis, onde o mar pode atingir zonas aparentemente seguras.