Capitania volta a prolongar aviso de agitação marítima forte

A Capitania do Porto do Funchal emitiu, nesta quarta-feira, uma actualização do aviso de vento e agitação marítima para a orla costeira da Madeira, válido até às 18 horas de 9 de Abril de 2026, prolongando o aviso anterior (que vigorava até às 6 horas).

Capitania prolonga aviso de agitação marítima e emite aviso de mau tempo de sinal 1 A Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de forte agitação marítima até às 6 horas de amanhã, 9 de Abril, tendo igualmente emitido um aviso de mau tempo com sinal 1.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se vento Noroeste muito fresco a forte (50 a 61 km/h), podendo atingir rajadas muito fortes (63 a 74 km/h) durante a noite e manhã, rodando gradualmente para Norte/Nordeste a partir da manhã. A visibilidade será boa a moderada, por vezes fraca até ao final da manhã.

Quanto à ondulação, na Costa Norte as ondas deverão atingir entre 5 a 6,5 metros, diminuindo gradualmente para 4 a 5 metros a partir do meio da manhã. Na Costa Sul, prevê-se ondulação de 1 a 2 metros, podendo alcançar 3 a 4 metros na parte Oeste da ilha.

A Capitania alerta a comunidade marítima e a população em geral para reforçar a amarração das embarcações, manter vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como molhes, arribas e praias, e não praticar pesca lúdica em falésias e zonas de arriba, devido ao risco de ser surpreendido por ondas.

O aviso sublinha que, nestas condições, o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras, representando perigo tanto para quem navega como para quem se encontra junto à costa.