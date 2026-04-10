O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo devido a agitação marítima para a Costa Norte e Porto Santo, válido entre as 21 horas deste sábado, 12 de Abril, e as 3h00 de domingo, 13 de Abril.

Tanto para a Costa Norte da Madeira como para o Porto Santo estão previstas ondas de norte/noroeste com altura significativa entre 4 e 4,5 metros durante o período referido.