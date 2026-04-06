Capitania coloca Madeira sob aviso de agitação marítima forte até terça-feira

A Capitania do Porto do Funchal alertou esta segunda-feira para condições de agitação marítima forte no arquipélago da Madeira, previstas até às 18 horas de terça-feira, 7 de abril.

Segundo o aviso recebido do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os ventos vão variar entre fresco e muito fresco, com intensidade entre 31 e 50 km/h, e a visibilidade será boa a moderada, por vezes fraca.

A ondulação será significativa: na costa Norte, as ondas vão de 1,5 a 2,5 metros, aumentando gradualmente para 2,5 a 3,5 metros, e a partir do início da manhã de terça-feira poderão atingir 4 a 5 metros.

Na costa Sul, a ondulação será de 1 a 1,5 metros, crescendo até 1,5 a 2,5 metros na parte mais ocidental da ilha.

A Capitania recomenda à comunidade marítima e à população medidas de precaução, nomeadamente: reforçar a amarração e vigilância das embarcações, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas, como molhes, arribas ou praias, e não praticar pesca lúdica em zonas de risco, pois o mar pode alcançar áreas aparentemente seguras.