Capitania actualiza aviso de agitação marítima forte para a Madeira

A Capitania do Porto do Funchal actualizou o aviso de agitação marítima forte para a Madeira, vigorando até às 6 horas de amanhã, quarta-feira.

A previsão aponta para vento de Norte/Noroeste, fresco a muito fresco (31–50 km/h), com visibilidade boa a moderada.

A ondulação será de Noroeste na costa Norte, com 2 a 3,5 metros, aumentando para 4 a 5 metros, e de Sul/Sudoeste na costa Sul, com 1 a 2 metros, aumentando temporariamente para 2 a 3 metros na parte Oeste.

A Capitania recomenda à comunidade marítima e à população medidas de precaução, nomeadamente: reforçar a amarração e vigilância das embarcações, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas, como molhes, arribas ou praias, e não praticar pesca lúdica em zonas de risco, pois o mar pode alcançar áreas aparentemente seguras.