Capitania actualiza aviso de agitação marítima forte

A Capitania do Porto do Funchal actualizou o aviso de agitação marítima forte até às 18 horas de quarta-feira, dia 8.

De acordo com a informação divulgada, o vento soprará de norte/noroeste, inicialmente fresco a muito fresco, com intensidades entre 31 a 50 km/h, tornando-se durante a tarde de noroeste muito fresco a forte, podendo atingir entre 51 e 61 km/h.

A visibilidade será, em geral, boa a moderada, podendo tornar-se por vezes fraca durante a tarde.

Relativamente à ondulação, na costa norte estão previstas ondas de noroeste entre 3,5 e 5 metros, aumentando ao longo da manhã para 4,5 a 6 metros. Já na costa sul, as ondas de oeste/sudoeste deverão variar entre 1 e 2 metros, podendo atingir entre 3 e 4 metros na parte oeste.

Perante estas condições, a Capitania recomenda precaução à comunidade marítima e à população em geral, sugerindo o reforço da amarração e vigilância das embarcações, a evitação de passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e a abstenção da prática de pesca lúdica, sobretudo em zonas de falésia e arribas, devido ao risco de ser surpreendido por ondas.