Terça-feira com debate Michelin e várias iniciativas na Madeira

A Madeira recebe esta terça-feira, 3 de Março, um conjunto alargado de iniciativas institucionais, culturais e científicas, com destaque para o Debate da Gala do Guia Michelin Portugal, que decorre às 11 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal.

Promovido pelo Guia Michelin, pelo Turismo de Portugal e pela Associação de Promoção da Madeira, o encontro integra o programa de ativações que antecede a Michelin Guide Ceremony Portugal 2026, marcada para 10 de Março. Subordinado ao tema “Formar o Futuro”, o debate irá centrar-se nos desafios da formação num setor da restauração em constante evolução, reunindo especialistas das áreas da gastronomia, turismo e ensino hoteleiro.

Moderado pelo jornalista e director do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, o painel contará com a participação do chef Octávio Freitas, distinguido com uma estrela Michelin em 2025, da responsável de recursos humanos da Savoy Signature Noélia Reis, da vogal do Turismo de Portugal Catarina Paiva, do dirextor da Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira Fernando Figueiredo, da aluna Leonor Pinto e do CEO da Les Roches, Carlos Díez de la Lastra.

O debate, com acesso por convite, será gravado e posteriormente transmitido no Canal Conta Lá, iniciando-se após a recepção aos convidados, marcada para as 10h30.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje:

Política e Sociedade

09h00 — Audiência concedida pela presidente da Assembleia Legislativa da Madeira à 11.ª Comissão Parlamentar Permanente de Ambiente e Energia da Assembleia da República.

09h30 — Sessão de abertura do Parlamento Jovem – Ensino Secundário.

14h30 — Reunião da 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Proteção Civil.

17h00 — Cerimónia de Entrega do Prémio +Valor Madeira.

Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira

14h00 — Discussão e votação, na especialidade, do Projecto de Lei sobre o Subsídio Social de Mobilidade para residentes nas Regiões Autónomas.

Assembleia da República

15h00 — O Grupo Parlamentar do PSD Madeira promove uma iniciativa junto aos Reis Magos.

Caniço

16h00 — Debate sobre os Direitos da Igualdade, sob o lema “A Igualdade que Abril Abriu! Reforçar Direitos — Cumprir a Constituição!”, seguido de declarações à comunicação social.

Auditório do Sindicato dos Professores da Madeira

18h30 — Comemoração do 447.º aniversário da Freguesia de São Martinho.

Regimento de Guarnição n.º 3 — Funchal

Institucional

15h30 — Ireneu Cabral Barreto apresenta cumprimentos de despedida a Jorge Carvalho.

Paços do Concelho do Funchal

16h00 — O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a obra de reabilitação do Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço.

Caniço

Educação e Conhecimento

09h00 — 7th Madeira Workshop on Belief Revision, Argumentation, Ontologies, and Norms (BRAON 2026).

Hotel Dom Pedro Madeira, Machico (até 7 de Março)

Investigadores de Dinâmica de Conhecimento, Revisão de Crenças e Argumentação reúnem-se na Madeira Um total de 35 investigadores vai participar no 7th Madeira Workshop on Belief Revision, Argumentation, Ontologies, and Norms (BRAON 2026), que se realiza entre os dias 3 e 7 de Março, no hotel Dom Pedro Madeira, em Machico. O encontro reúne especialistas nas áreas de Dinâmica de Conhecimento, Revisão de Crenças e Argumentação.

14h00 — Sessão de abertura do Colóquio Internacional Aprendizagens Emergentes, Diversidade e Inclusão para o Século XXI e do II Seminário Internacional Abdias Nascimento, com participação da secretária regional Elsa Fernandes.

Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira — Colégio dos Jesuítas

Desporto

11h30 — Apresentação oficial do Trail da Calheta 2026, integrado no Circuito Regional de Trail Madeira 2025-2026.

Salão Nobre da Câmara Municipal da Calheta

20h45 — Sporting x FC Porto disputam o primeiro jogo das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, no Estádio José Alvalade, em Lisboa. O encontro poderá ser acompanhado em direto na Sport TV 1.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 03 de Março, Dia Mundial da Vida Selvagem, Dia Internacional dos Direitos dos Trabalhadores de Sexo, Dia Internacional do Omega 3 e Dia Mundial da Audição:

1770 - A vila de Arrifana de Sousa, é elevada a cidade de Penafiel pela mão de D. José I.

1803 - Colégio Militar é fundado em Oeiras, com o nome de Colégio de Educação do Regimento de Artilharia da Corte, no quartel da Feitoria, pela mão do então Coronel Teixeira Rebelo. Por portaria de 7 de janeiro de 1814, o Colégio é transferido, para o edifício do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, na Luz, com a designação de Real Colégio Militar e em 1873, o Colégio Militar instala-se pela terceira vez no edifício da Luz, Benfica, Lisboa, onde ainda hoje se encontra.

1832 - Guerra Civil. Em nome da causa Liberal, D. Pedro assume a regência na menoridade da filha D. Maria II, na Ilha da Terceira.

1861 - É abolida a escravatura na Rússia.

1893 - O Governo de Hintze Ribeiro extingue o Ministério da Instrução Pública.

1915 - Crise económica em Portugal. Assalto às padarias, nos centros urbanos, pelo aumento do preço do pão.

1918 - Tratados de Brest-Litovsk, tratados de paz assinados em Brest-Litovsk (atualmente na Bielorrúsia) pelas Potências Centrais, Império Alemão e Austria-Hungria, com a República Ucraniana (9 de fevereiro de 1918) e com a União Soviética Russia (3 de março de 1918), que encerra as hostilidades entre eles durante Primeira Guerra Mundial.

1945 - II Guerra Mundial. O exército de Hitler inicia a retirada do Rio Reno. Os aliados abrem caminho para Berlim.

1971 -- Morre, com 84 anos, o ator António Maria da Silva, protagonista de "O Costa do Castelo", "O Leão da Estrela" e "O Pátio das Cantigas".

1979 - III Congresso do PS em Lisboa. Vasco da Gama Fernandes, militante histórico de formação republicana, demite-se.

1980 - O dirigente da Rodésia, Robert Mugabe vence as eleições parlamentares que conduzirão o país à independência sob o nome de Zimbabué.

1981 - Início da publicação do quinzenário JL - Jornal de Letras, Artes e Ideias.

1985 -- Morre, com 58 anos, Rossado Pinto, pioneiro na divulgação de escritores contemporâneos, em Portugal, autor de policiais, e diretor do Jornal do Incrível.

- Termina a greve dos mineiros britânicos, iniciada 356 dias antes, em Cortonwood Colliery em South Yorkshire em 5 de março de 1984.

- A Mancha Negra, claque da Académica, estreia-se no jogo Académica - Sporting de Braga.

1987 -- Morre, com 74 anos, o ator e comediante norte-americanos Danny Kaye. Recebeu um Óscar honorário em 1955, o Prémio Humanitário Jean Hersholt em 1982, a Legião de Honra Francesa em 1986 e a Medalha Presidencial da Liberdade postumamente em 1987.

1988 -- Fusão do Partido Liberal e do Partido Social Democrata do Reino Unido no Partido Social e Liberal Democrata.

1989 -- Portugal sagra-se campeão do Mundo de sub-20, em Riade, Arábia Saudita, ao vencer a Nigéria na Final por 2-0.

1991 - Miguel Trovoada é eleito Presidente da República de São Tomé e Príncipe.

- Espancamento do motorista afro-americano Rodney King, por quatro polícias de Los Angeles. O acontecimento está na base dos motins de abril de 1992 como resposta à absolvição dos quatro policiais brancos de Los Angeles em todas as acusações, exceto uma (na qual o júri ficou em impasse).

1994 - O antigo ministro e ex-deputado socialista Sottomayor Cardia anuncia formalmente a sua candidatura à Presidência da República nas eleições de 1996, para acabar com o "marasmo" e "desatrofiar a democracia".

1995 - O Observatório Astronómico de Lisboa é integrado na Faculdade de Ciências.

1996 - Morre, com 81 anos, a escritora e cineasta francesa Marguerite Duras, pseudónimo de Marguerite Donnadieu, autora de "Uma Barragem Contra o Pacífico" e "Hiroshima, Meu Amor", Prémio Goncourt.

- O Partido Popular liderado por José Maria Aznar, de 43 anos, vence as eleições legislativas em Espanha.

2002 - A Suíça aprova, em referendo, a adesão às Nações Unidas (ONU), por 54,6 por cento dos votos e 12 cantões.

2003 - O porta-voz do departamento de Estado norte-americano, Richard Boucher, declara que a ajuda económica especial prevista para a Turquia está comprometida pelo facto de o país não ter autorizado a entrada de forças norte-americanas no seu território.

2006 - O Pentágono, Departamento de Defesa dos Estados Unidos, divulga o nome e a nacionalidade da maioria dos prisioneiros do centro de detenção militar norte-americano de Guantanamo (Cuba), na sequência de uma ordem dada por um juiz federal de Nova Iorque.

- Morre, com 59 anos, Tommy Smiley, cantor norte-americano, vocalista do grupo "The Platters".

2007 -- A União de Resistentes Antifascistas Portugueses (URAP) lança petição contra a criação do Museu Salazar, em Santa Comba Dão, que define como "um pólo de saudosismo do regime fascista, ilegal e opressor derrubado a 25 de Abril de 1974".

- A atleta Naide Gomes revalida o título europeu do salto em comprimento em pista coberta, ao vencer o Campeonato da Europa, em Birmingham, Inglaterra, com 6,89 metros, novo recorde nacional.

2008 - Lançamento mundial do primeiro automóvel desportivo da Volkswagen, "Scirocco", produzido na fábrica da Autoeuropa, em Palmela. O ministro da Economia e da Inovação, Manuel Pinho, participa, em Genebra, Suíça, na sessão de apresentação mundial do "Scirocco", o novo modelo da Volkswagen a ser produzido na fábrica da Autoeuropa, em Palmela, Setúbal.

- Gastão Salsinha, ex-tenente das Falintil-Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL)e líder do grupo que atacou o Presidente de Timor, Ramos-Horta, e o chefe de Governo, Xanana Gusmão, a 11 de Fevereiro, entrega-se às autoridades, juntamente com seis outros homens.

- Entra em vigor o novo Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, que reduz o controlo administrativo dos licenciamentos, mas reforça a responsabilidade dos promotores e técnicos responsáveis pelos projetos e o peso das multas. As obras em casa não precisam assim de licença camarária.

- Morre, com 76 anos, a escritora Maria Gabriela Llansol, autora de "Lisboaleipzig" (1994) e "Amigo e Amiga", vencedor do Grande Prémio de Romance e Novela da APE 2006.É considerada uma das mais inovadoras escritoras da ficção portuguesa contemporânea.

- Morre, com 86, o tenor italiano Giuseppe di Stefano, que cantou durante muitos anos com Maria Callas e se retirou dos palcos em 1992.

2010 - O Governo grego apresenta um orçamento que convence Banco Central Europeu, Fundo Monetário Internacional e Comissão Europeia. Apesar da contestação sentida nas ruas, o primeiro-ministro da Grécia anuncia a subida do IVA de 19% para 21%, um corte de 33% nos subsídios (Natal, Páscoa e férias) dos funcionários públicos e aumento dos impostos sobre combustíveis, tabaco e bebidas alcoólicas.

2011 - O procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI), Luís Moreno Ocampo, anuncia que foi aberto um inquérito por alegados crimes contra a humanidade na Líbia visando o coronel Muammar Kadhafi, alguns dos seus filhos e outros responsáveis do regime.

- Portugal aceita um convite para presidir ao comité de sanções para a Líbia no Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU).

2012 - Pedro Passos Coelho é reeleito presidente do PSD com 95,5 por cento dos votos dos militantes sociais-democratas.

- Morre, com 64 anos, Ronnie Montrose, guitarrista norte-americano que ao longo da sua carreira, além de ter uma banda com o seu nome, tocou com nomes como Van Morrisson, Herbie Hancock ou Johnny Winter.

- Morre, aos 82 anos, Ralph McQuarrie, ilustrador, que concebeu cenários e muitas das figuras de 'Guerra das Estrelas', incluindo Darth Vader, Chewbacca e os robots R2-D2 e C-3PO.

2013 - A atleta Sara Moreira sagra-se campeã europeia dos 3000 metros em pista coberta, ao vencer a prova dos Europeus, em Gotemburgo, na Suécia.

- Morre, com 72 anos, Luis Cubilla, antigo jogador e técnico uruguaio de futebol. Como futebolista, conquistou a Taça dos Libertadores (1960) com o Peñarol, numa final disputada contra o Olimpia. No comando técnico do Olimpia, foi campeão da Taça dos Libertadores, em 1979 e 1990, conquistou ainda a Taça Intercontinental, em 1980 e a Taça Interamericana do mesmo ano.

2014 - A frota russa do Mar Negro dá um ultimato às forças militares da Ucrânia na Crimeia para se renderem. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reúnem-se de urgência.

2015 - Morre, com 53 anos, o constitucionalista moçambicano Gilles Cistac, de origem francesa, depois de ser baleado por desconhecidos no centro de Maputo.

2016 - A Coreia do Norte lança vários mísseis de curto alcance a partir da sua costa ocidental, para o Mar do Japão a partir da localidade de Wonsan, após sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU).

- Morre, com 68 anos, o britânico Tony Dyson, professor especializado em robótica e criador do robot de "Star Wars" R2-D2., em 1977.

2017 - Morre, com 85 anos, Raymond Kopa, primeiro jogador francês a vencer a Bola de Ouro em 1956.

2018 - A 132.ª assembleia geral do International Football Association Board (IFAB) aprova por unanimidade a introdução do videoárbitro nas leis do futebol.

- Morre, com 69 anos, Jorge Wagensberg, físico e museólogo catalão que esteve envolvido no projeto da Galeria da Biodiversidade, no Porto

- Morre, com 95 anos, a atriz brasileira Maria Antonieta de Farias, Tônia Carrero. Estreou-se no cinema em 1947, com a interpretação de um papel secundário em "Querida Suzana", filme dirigido por Alberto Pieralisi. Em 1965, criou a companhia de teatro, a Companhia Tônia Carrero.

2019 - O atleta Nelson Évora conquista a medalha de prata no triplo salto dos Europeus de atletismo de pista coberta, em Glasgow, na Escócia.

2020 - Covid-19: Hospitais São João e Santo António, no Porto, esgotam capacidade de resposta a casos suspeitos, novas unidades são ativadas.

- Covid-19: As autoridades da Comunidade Valenciana, Espanha, confirmam a morte, em 13 de fevereiro, de um homem contagiado pelo novo coronavírus, a primeira vítima mortal por Covid-19 em Espanha.

2021 - Morre, com 87 anos, Maria José Valério, cançonetista que deu voz à "Marcha do Sporting".

2022 - O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, exonera o primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, e indica o ex-ministro da Economia e Finanças Adriano Maleiane como novo primeiro-ministro.

- Os ministros dos Assuntos Internos da União Europeia chegam a um "acordo histórico" para ativar, pela primeira vez, a diretiva que concede proteção temporária no bloco a refugiados, dirigida aos ucranianos que fogem da invasão russa. A diretiva que está em vigor desde 2001.

2023 - O atleta Pedro Pablo Pichardo sagra-se novamente campeão da Europa no triplo salto em pista coberta, com um 'voo' de 17,60 metros, melhorando o recorde nacional estabelecido na véspera, em Istambul, Turquia.

- Morre, com 88 anos, Kenzaburo Oe, escritor japonês defensor da causa antinuclear e da constituição pacifista adotada pelo Japão após a Segunda Guerra Mundial. Em 1958, ganhou o prestigiado prémio Akutagawa para jovens autores por "A Captura", o Prémio Nobel da Literatura em 1994 e recusou a Ordem da Cultura, uma distinção japonesa atribuída pelo imperador, algo que causou polémica.

2025 - O filme "Ainda estou aqui", do realizador brasileiro Walter Salles, conquista o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro na 97.ª edição dos prémios no Dolby Theatre, em Hollywood. "Anora", do realizador norte-americano Sean Baker, vence o Óscar de Melhor Filme.

PENSAMENTO DO DIA

A sociedade está distraída do essencial (...). O futuro deve ser uma coisa horrorosa, vazia Marguerite Duras (1914-96), escritora francesa

Este é o sexagésimo terceiro dia do ano. Faltam 303 dias para o termo de 2026.