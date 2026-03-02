Percursos pedestres encerrados esta terça-feira

O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informa, através de uma publicação nas redes sociais, que devido aos avisos meteorológicos emitidos pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), todos os percursos pedestres classificados da Região Autónoma da Madeira vão estar encerrados esta terça-feira, dia 3.

A Estrada Florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro estará igualmente encerrada.

"Recomenda-se a todos que sigam as orientações emitidas pelas autoridades de Proteção Civil e que evitem comportamentos de risco", refere o IFCN, acrescentando que após a abertura dos percursos, caso verifique alguma situação anómala, como quedas de pedras, ramos ou árvores a obstruir o caminho, ou qualquer outra ocorrência, deverá reportar a situação ao instituto.