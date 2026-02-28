Veja quem está na Choupana a apoiar o Nacional frente o Braga
O Nacional e o Braga defrontam-se, esta tarde, na Choupana, em jogo referente à 24.ª jornada da I Liga
Conforme é possível ver nas fotos captadas pelo fotojornalista Rui Silva, da ASPRESS, vários adeptos fizeram questão de estar presentes nas bancadas do Estádio da Madeira para manifestar o seu apoio à formação madeirense que tenciona regressar aos triunfos, após quatro jogos consecutivos sem conseguir vencer.
