Turismo marca agenda dia na Madeira

Nesta terça-feira, 24 de Fevereiro, o turismo assume destaque na agenda da Madeira com várias iniciativas voltadas para promoção, negócios e experiências de luxo.

O evento ALTS UK & EU, encontro boutique de viagens de luxo, reúne cerca de 50 compradores internacionais e expositores selecionados de Portugal e do estrangeiro.

O programa inclui diversas actividades ao longo do dia, começando às 09 horas, com reuniões estratégicas individuais entre compradores internacionais e expositores portugueses e estrangeiros, focadas em mercados-chave, no Hotel Savoy Palace. Entre as 15 e as 18 horas, estão programadas as experiências locais imersivas, desta vez com ênfase em turismo sustentável, cultura e gastronomia da Região. O dia encerra com o jantar de despedida, das 19 às 23 horas, no Reid’s Palace, proporcionando momentos de convívio e networking entre expositores e compradores.

Paralelamente, no âmbito do turismo e da promoção internacional, a Cimeira Europeia da CLIA prossegue no Casino Park Hotel, no Funchal. Como parte do programa, está agendado um briefing para a imprensa às 15 horas, conduzido por Bud Darr, presidente e CEO da CLIA, e Paula Cabaço, presidente da APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira. Nesta ocasião, irão apresentar uma visão geral dos temas da agenda da Cimeira, incluindo os principais desafios e perspectivas para a indústria de cruzeiros, tais como o crescimento sustentável, conectividade da indústria e a prontidão dos destinos. Adicionalmente, irão partilhar a análise económica mais recente do setor na Europa e em Portugal.

Os deputados da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM) discutem também,, esta terça-feira, o tema do Turismo, no debate mensal com a presença do Governo Regional da Madeira, agendado para as 09 horas, no Parlamento regional.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

Política

14h30 Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o funcionamento do Instituto Superior de Administração e Línguas e futuro dos alunos.

Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira

15h00 PCP realiza iniciativa política para denunciar “as mentiras de Albuquerque aos trabalhadores da Região”.

Junto ao Hospital Nélio Mendonça

15h00 Apresentação da Coletânea de Legislação da União Europeia relativa à Região Autónoma da Madeira, com o secretário regional das Finanças, Duarte Freitas.

Salão Nobre do Governo Regional

15h30 A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, visita o Centro de Dia da Ponta do Pargo.

Freguesia da Ponta do Pargo, Concelho da Calheta

Formação e Saúde

10h00 Acção de Formação: "A Minha Oficina Protege o Ambiente".

Junta de Freguesia do Caniço .

10h00 Banco de Afectos – Jornadas “Sê exemplo de uma vida saudável”. Após abertura pelo enfermeiro José Marques, presidente da Associação de Dadores de Sangue da RAM, será ministrada uma palestra sobre promoção da saúde e da dádiva de sangue, com as médicas Joana Lucas e Alícia Freitas, do Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do Hospital Central do Funchal.

Escola Francisco Franco

Mobilidade e Transporte

09h30/16h30 Madeira Move 2026 – O Futuro da Mobilidade na Madeira, organizado pela Soltráfego.

Hotel NEXT, Funchal

Desporto

20h30 CAB vs. GDESSA, Liga Feminina de Basquetebol

Pavilhão do CAB

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 24 de Fevereiro:

1530 - Coroação de Carlos V, em Bolonha.

1582 - O Papa Gregório XIII estabelece o calendário gregoriano pela bula "Inter gravissimas".

1607 - Estreia de "Orfeo", ópera de Monteverdi, o primeiro "drama per música" na base da ópera moderna, depois dos ensaios de Jacopo Peri e Giulio Caccini, no âmbito da Camerata Fiorentina.

1704 - Morre, aos 61 anos, o compositor francês Marc-Antoine Charpentier, nome maior da oratória Barroca.

1777 - Morre, com 62 anos, o Rei D. José. Começa o reinado de D. Maria I.

1786 - Nasce Wilhelm Carl Grimm, filólogo e escritor alemão, autor, com o irmão Jacob Ludwig Carl, dos "Contos de Grimm".

1821 - Independência do México.

1842 - É proclamada a restauração da Carta Constitucional, no Porto. D. Maria II entrega o Governo ao duque da Terceira.

1843 - Nasce Joaquim Teófilo Fernandes Braga, escritor, filólogo e político português. Foi o 2.º Presidente da República.

1891 - É promulgada a primeira constituição do regime republicano e a segunda do Brasil.

- Nasce o ator Ernestino Augusto Costa, Costinha, nome determinante para o teatro português de Revista. Começa no cinema em 1930 com o filme Lisboa, Crónica Anedótica (1930), A Severa (1931), As Pupilas do Senhor Reitor (1935) e O Trevo de Quatro Folhas (1936).

1895 - Começa a Guerra da Independência de Cuba, liderada por José Marti.

1901 - A Igreja Ortodoxa excomunga o escritor russo Leon Tolstoi, autor de "Guerra e Paz".

1903 - Os Estados Unidos adquirem a base naval de Guantánamo, em Cuba.

1912 - António José de Almeida funda o Partido Republicano Evolucionista. Divide-se o Movimento Republicano.

1917 - Esboça-se o início da Revolução de Outubro, com a greve geral e a eclosão de manifestações em Petrogrado, na Rússia.

1920 - É constituído o Partido Nacional Socialista das Trabalhadores Alemães, o partido Nazista de Adolf Hitler, em Munique.

1927 - Nasce David Mourão-Ferreira, escritor, ensaísta e pedagogo, autor de "Entre a Sombra e o Corpo" e de "Um Amor Feliz".

1936 - A ditadura do Estado Novo determina a criação do Conselho Técnico Corporativo do Comércio e da Indústria, para controlo da atividade económica.

1946 - Juan Domingo Perón assume a Presidência da Argentina.

1971 - A Argélia nacionaliza as companhias petrolíferas francesas que operam no país.

1977 - O Presidente dos Estados Unidos, James Carter, reduz o auxílio à Argentina, Uruguai e Etiópia, pelas violações dos direitos humanos nestes países.

1978 - O ministro do Assuntos Sociais, António Arnault, apresenta o Serviço Nacional de Saúde. O Estado português consagra, pela primeira vez, o acesso universal aos cuidados de saúde, de acordo com a Constituição de 1976.

1983 - É inaugurado o sistema de telecomunicações Atlas, que permite as ligações diretas entre Portugal, o norte de África e a Europa mediterrânica.

1985 - É fundado o Partido Renovador Democrático (PRD).

1988 - É fundada a Associação de Andebol da Madeira, no Arquipélago da Madeira.

1990 - Morre, aos 93 anos, o antigo Presidente italiano Alessandro Pertini.

1991 - Guerra do Golfo. Começa a ofensiva terrestre das forças aliadas contra as tropas iraquianas no Kuwait, às 01:28, hora de Lisboa, com o avanço de um milhão de soldados e dez mil blindados.

1995 - Conferência Internacional de doadores para Angola, em Genebra. As promessas de ajuda à recuperação do país sobem a 171 milhões de dólares.

2001 - O futebolista Cristiano Ronaldo marca o primeiro golo por Portugal na II edição do Torneio Internacional de futebol Cidade de Torres Novas e Rio Maior para seleções sub-15. O avançado amplia a vantagem da seleção portuguesa sobre a da África do sul ao fazer o 2-0, em cima do intervalo, aos 40 minutos.

2002 - A circulação ferroviária nas linhas da CP da Póvoa de Varzim e da Trofa são encerradas para dar início às obras de construção do canal do metro.

- Morre, com 83 anos, o dramaturgo e pedagogo inglês de origem húngara Martin Julius Esslin.

2003 - O primeiro-ministro espanhol, José Maria Aznar, condecora com a Grã Cruz de São Raimundo de Penhafort o comissário Europeu da Justiça e Interior, António Vitorino, como "agradecimento dos espanhóis pelos avanços dados no espaço de segurança e justiça".

- Timor-Leste toma o lugar de 115.º Estado-membro do Movimento dos Não-Alinhados, na primeira sessão plenária da XIII Cimeira de chefes de Estado e de Governo da organização, em Kuala Lumpur, Malásia.

2004 - O Presidente norte-americano, George W. Bush, anuncia oficialmente que defende uma proposta de emenda à Constituição dos Estados Unidos proibindo o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

2005 - José Sócrates, líder do Partido Socialista (PS), é convidado a formar Governo pelo Presidente da República, Jorge Sampaio.

2006 - Morre, com 81 anos, Dennis Weaver, ator norte-americano, o detetive da série televisiva "McCloud", na década de 1970.

2007 - Rafael Branco é eleito presidente do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD), o maior partido da oposição em São Tomé e Príncipe.

- Morre, com 74 anos, Leroy Jenkins, violinista e compositor norte-americano, expoente do 'free-jazz' na década de 60, atuou no Jazz Em Agosto, em Lisboa, em 2000.

- Morre, com 80 anos, Mário Chanes de Armas, ex-prisioneiro político cubano.

- Morre, aos 100 anos, Herman Brix, Bruce Bennet, antigo atleta e ator norte-americano que desempenhou o papel de Tarzan, em 1935.

2008 - Raul Castro sucede oficialmente ao irmão, Fidel Castro, na chefia do Estado cubano, eleito pela nova Assembleia para um mandato de cinco anos. O novo presidente de Cuba anuncia que vai avançar com uma reestruturação da Administração Pública e saúda efusivamente o Presidente e as forças armadas da Venezuela.

- O candidato comunista Demetris Christofias vence a 2.ª volta das eleições presidenciais de Chipre, com 53,63% de votos, contra 46,6% para o seu adversário conservador, Ioannis Kasoulides.

- Os Óscares, da Academia das Artes e das Ciências do Cinema norte-americana, atingem os 80 anos, com uma cerimónia dominada pelos filmes "Este país não é para velhos", vencedor nas categorias de Melhor Filme, Melhor Realizador e Melhor Ator Secundário (Javier Bardem).

2011 - A nave Discovery, da agência espacial norte-americana NASA, entra em órbita terrestre, oito minutos e meio depois do seu lançamento na Florida, Estados Unidos, com seis astronautas a bordo, naquela que é a sua última missão espacial.

2012 - Morre, aos 100 anos, Maria Adelaide de Bragança van Uden, neta do rei D. Miguel. Integrou a resistência austríaca aos nazis, esteve presa e quando veio viver para Portugal criou a Fundação Nun'Álvares Pereira para apoio aos carenciados.

2014 - Morre, aos 69 anos, Harold Ramis, argumentista, ator e realizador norte-americano autor de várias comédias norte-americanas de sucesso dos anos 1980 e 1990, como "Caça Fantasmas" e "Uma questão de nervos".

2015 - Morre, aos 73 anos, Gérard Ducarouge, engenheiro francês que projetou vários monolugares para a Fórmula 1.

2016 - Morre, aos 95 anos, Jaime Ornelas Camacho, primeiro presidente do Governo Regional da Madeira.

- Morre, com 89 anos, Joaquim Rosa, ator de teatro, cinema e televisão.

2018 - Morre, aos 54 anos, Sridevi Kapoor, atriz indiana, uma das maiores estrelas de Bollywood. O seu maior sucesso foi "Mr Índia", em 1987, um dos mais rentáveis filmes de sempre no continente asiático.

2020 - Um automóvel avança sobre um desfile de Carnaval em Volkmarsen, no centro da Alemanha, e faz 52 feridos, incluindo 18 crianças.

- Covid-19, Itália torna-se o país mais atingido da Europa pelo novo coronavírus.

- Morre, aos 101 anos, Katherine Johnson, matemática afro-americana da agência espacial norte-americana NASA com um papel fundamental no programa Apolo que levou o homem à Lua.

- Morre, aos 101 anos, Juan Eduardo Zúñiga, escritor, crítico e tradutor espanhol, autor, entre outras obras, da "Trilogia da Guerra Civil", prémio Nacional das Letras de Espanha em 2016.

2022 - Começa a invasão da Ucrânia pela Rússia, com a condenação generalizada dos países ocidentais. O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, decreta a mobilização geral da população sujeita a "recrutamento militar e reservistas" para combater a invasão russa no país.

- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convoca o Conselho Superior de Defesa Nacional que dá parecer favorável, por unanimidade, a propostas do Governo para a eventual participação de meios militares portugueses em forças de prontidão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), no seguimento da invasão da Ucrânia.

- Morre, aos 95 anos, Antero da Silva Resende, advogado, jornalista, antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), entre 1983 e 1989.

2024 - Morre, aos 49 anos, Kenneth Mitchell, ator canadiano, conhecido pelos seus papéis na série "Star Trek: Discovery" e no filme "Captain Marvel".

2025 - Morre, aos 75 anos, Romeu Francês, advogado, defendeu Otelo Saraiva de Carvalho no processo das FP-25.

Morre, aos 88 anos, Roberta Flack, cantora e pianista norte-americana, conhecida por canções como "Killing Me Softly With His Song" e "The First Time Ever I Saw Your Face". Venceu quatro Grammy e em 2020 recebeu o gramofone dourado de Carreira.

PENSAMENTO DO DIA

Mal haja a noite assassina e quem domina sem nos vencer José Afonso (1929-87), músico e poeta português

Este é o quinquagésimo quinto dia do ano. Faltam 310 dias para o termo de 2026.