IPMA explica efeitos da depressão 'Regina' que vai afectar a Madeira

'Regina' é o nome atribuído pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) à depressão que deverá chegar à Madeira a partir de amanhã.

Numa nota divulgada ao final da tarde deste domingo, o IPMA explica que a depressão 'Regina' insere-se numa região depressionária mais alargada, centrada no norte de África e que irá isolar-se durante a tarde de segunda-feira sobre o território do continente e fará o seu deslocamento para sul/sudoeste afectando o estado do tempo no arquipélago da Madeira a partir da tarde de amanhã. Prevê-se a intensificação de vento, a partir da manhã de segunda-feira, soprando de norte com rajadas até 80 km/hora, sendo até 110 km/hora nas terras altas da ilha da Madeira.

Na terça-feira o vento irá intensificar mais, soprando de norte/noroeste, com rajadas até 95 km/hora, sendo até 120 km/hora nas terras altas da ilha da Madeira e diminuindo gradualmente de intensidade a partir da manhã de quarta-feira. Espera-se a ocorrência de aguaceiros, que serão ocasionalmente de granizo, em especial na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira. Estes serão de neve acima dos 1.500 metros de altitude na terça-feira.

A agitação marítima será forte, com ondas de noroeste com 4 a 5 metros de altura significativa a partir da tarde de segunda-feira, aumentando temporariamente para 5 a 6 metros de altura na terça-feira, podendo atingir 11 metros de altura máxima.

Devido a esta situação já foram emitidos avisos 'Laranja' de rajada e de agitação marítima e 'Amarelo' de neve, que irão ser actualizados ao longo dos próximos dias.

O IPMA aconselha ao acompanhamento desta situação e prevê divulgar um comunicado actualizado amanhã até às 19h00.

Mais detalhes sobre a previsão meteorológica para os próximos dias podem ser obtidos nos endereços do IPMA https://www.ipma.pt/pt/otempo/prev.descritiva/ e http://www.ipma.pt/pt/otempo/prev.significativa/. Para mais detalhes sobre os avisos meteorológicos emitidos consultar http://www.ipma.pt/pt/otempo/prev-sam/ .