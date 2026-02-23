Seguro recebe Montenegro na terça-feira no Palácio de Queluz

O Presidente da República eleito, António José Seguro, vai receber o primeiro-ministro, Luís Montenegro, na terça-feira à tarde, no Palácio Nacional de Queluz, para apresentação de cumprimentos e do programa PTRR.

Segundo uma nota divulgada pela assessoria de comunicação do Presidente eleito, o encontro está marcado para as 16:00 no Palácio Nacional de Queluz, onde António José Seguro tem um gabinete de trabalho até tomar posse como chefe de Estado, em 09 de março.

"Além da apresentação formal de cumprimentos, o primeiro-ministro detalhará o programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR), cujas linhas gerais foram anunciadas ao país na passada sexta-feira", lê-se na nota.

O Governo PSD/CDS-PP aprovou na sexta-feira as linhas gerais deste programa, destinado à recuperação dos danos provocados pelas recentes tempestades.

Na quinta-feira, no debate quinzenal na Assembleia da República, o primeiro-ministro manifestou a intenção de envolver os partidos políticos, o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o seu sucessor, António José Seguro, e também os parceiros sociais, autarquias locais, governos regionais e academia para "um aprofundamento político" do PTRR.

Luís Montenegro referiu que tencionava apresentar a versão inicial do PTRR ao Presidente eleito, António José Seguro, durante esta semana, e que contava com "todos os partidos" com representação parlamentar para o seu desenho e aprovação.

Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também centenas de feridos e desalojados.

As tempestades provocaram a destruição de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações.

As regiões Centro, de Lisboa e Vale do Tejo e do Alentejo foram as mais afetadas.

António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, foi eleito Presidente da República na segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, em que obteve cerca de 67% dos votos expressos, contra André Ventura, presidente do Chega.

O novo Presidente da República vai tomar posse em 09 de março perante a Assembleia da República.