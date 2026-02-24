'Francisco Franco' acolhe iniciativa sobre 40 anos da Madeira na UE

A Escola Secundária de Francisco Franco acolheu uma sessão de formação dinamizada pelo Europe Direct Madeira, dirigida a 22 Embaixadores Juniores do 12.º ano, turma 13 do Curso Científico Humanístico de Artes Visuais, no âmbito do Projecto EPAS.

"A iniciativa insere-se na celebração, em 2026, dos 40 anos de integração da Região Autónoma da Madeira na União Europeia, uma data de inegável relevância histórica que simboliza progresso, cooperação e abertura ao mundo", indica nota à imprensa.

E prossegue: "Sob o mote 'A visão dos alunos de Artes acerca da União Europeia', os estudantes foram desafiados a reflectir criticamente sobre o percurso europeu e a expressar, através da criatividade, a sua perspectiva sobre o futuro comum. Ideias ganharam forma. Valores transformaram-se em expressão artística. A cidadania tornou-se ação consciente".

A actividade contou ainda com a colaboração da Direcção Regional dos Assuntos Europeus e da Direcção Regional de Administração Educativa.

E concluiu: "Celebrar 40 anos é afirmar identidade e responsabilidade. Que os nossos jovens continuem a pensar, criar e participar activamente na construção de uma Europa mais forte e solidária".