Investigadores de Dinâmica de Conhecimento, Revisão de Crenças e Argumentação reúnem-se na Madeira

Um total de 35 investigadores vai participar no 7th Madeira Workshop on Belief Revision, Argumentation, Ontologies, and Norms (BRAON 2026), que se realiza entre os dias 3 e 7 de Março, no hotel Dom Pedro Madeira, em Machico. O encontro reúne especialistas nas áreas de Dinâmica de Conhecimento, Revisão de Crenças e Argumentação.

O evento é organizado pelo Madeira Group of Knowledge Representation and Reasoning, coordenado por Eduardo Fermé, Professor Catedrático da Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia da Universidade da Madeira.

"Ao longo de cinco dias, especialistas provenientes da África do Sul, Alemanha, Argentina, Áustria, Eslováquia, Espanha, Grécia, França, Inglaterra, Itália, Luxemburgo, México, Portugal e Venezuela virão apresentar e debater as mais recentes linhas e os trabalhos de investigação, em Inteligência Artificial Simbólica, com particular incidência nas áreas de Dinâmica de Conhecimento, Revisão de Crenças e Argumentação e a sua relação com Ontologias e Sistemas Normativos", explica uma nota enviada à imprensa.

Os workshops BRAON foram iniciados em 2011 e que já contam com seis edições anteriores, todas realizadas na ilha da Madeira, consolidando-se como o principal encontro científico mundial nestes domínios de investigação