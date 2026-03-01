Militares do NRP Mondego tentam travar venda do navio
Processo judicial visa preservar provas após recusa de missão ocorrida ao largo do Porto Santo, na Madeira, em 2023
Treze militares da Marinha Portuguesa, acusados do crime de insubordinação por desobediência, avançaram com um processo judicial para tentar impedir a venda do Navio da República Portuguesa (NRP) Mondego à República Dominicana, alegando a necessidade de preservar provas relacionadas com as condições de segurança da embarcação.
A notícia é avançada este domingo, 1 de Março, pelo Jornal de Notícias, que refere que os militares apresentaram um requerimento junto do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa com o objectivo de evitar que o navio seja transferido antes da realização de uma perícia técnica independente.
Em causa está o episódio ocorrido a 11 de Março de 2023, ao largo do Porto Santo, na Região Autónoma da Madeira, quando quatro sargentos e nove praças se recusaram a cumprir uma missão de acompanhamento a um navio russo, invocando alegadas falhas de segurança no navio, incluindo fissuras estruturais e problemas na casa das máquinas.
O caso acabou por envolver o então almirante Henrique Gouveia e Melo, que era Chefe do Estado-Maior da Armada, que se deslocou expressamente à Madeira para uma reprimenda 'semi-pública' em pleno convés do 'Mondego'.
De acordo com o Jornal de Notícias, os militares alegam que a venda da embarcação poderá inviabilizar a recolha de elementos considerados essenciais para a sua defesa no processo judicial em que são acusados. A defesa sustenta que uma avaliação técnica independente poderá demonstrar que o navio não reunia condições para navegar na altura da missão.
Dias após o incidente, uma inspecção do Tribunal Marítimo concluiu que o navio tinha capacidade para navegar, embora tenha reconhecido a existência de algumas anomalias apontadas pela tripulação.
De acordo com informação divulgada pelo Governo e disponível no portal oficial da Presidência da República, na seta-feira, Portugal celebrou um contrato com a República Dominicana para a venda de quatro navios patrulha costeira da classe “Tejo” — NRP Tejo, Douro, Mondego e Guadiana — por um valor global de 24 milhões de euros, correspondente a seis milhões por embarcação.
O executivo justificou a operação com a alienação de material considerado excedentário para as Forças Armadas, permitindo simultaneamente reforçar as capacidades de vigilância marítima daquele país.
Os navios, operados pela Marinha Portuguesa desde 2016, destinam-se a missões de patrulha e vigilância marítima, busca e salvamento e controlo das águas sob jurisdição nacional.
Processo judicial mantém-se
Após o incidente de 2023, a Marinha aplicou sanções disciplinares aos militares envolvidos, com suspensões entre 10 e 90 dias. Posteriormente, o Ministério Público formalizou a acusação por insubordinação.
Com o novo requerimento judicial, os militares procuram agora impedir a concretização da venda do NRP Mondego até que sejam realizadas perícias consideradas determinantes para o apuramento das condições de segurança da embarcação no momento da recusa da missão — um caso que teve origem numa operação militar ocorrida na Região Autónoma da Madeira e que continua a ter desenvolvimentos em tribunal.