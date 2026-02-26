Inovação pedagógica e inteligência artificial em debate na Universidade da Madeira

A Universidade da Madeira debate, hoje e amanhã, a inovação pedagógica e inteligência artificial, no âmbito do XXI Colóquio CIE-UMa e do I Congresso Internacional de Educação, que tem como tema 'Aprender na Era Digital'.

Este encontro, que tem lugar no Edifício da Reitoria da UMa, no Colégio dos Jesuítas, procura reflectir, de forma crítica, sobre o impacto da tecnologia digital, da inteligência artificial e da inovação pedagógica nos processos educativos. Além disso, a aposta passa por promover a partilha de práticas inovadoras e os resultados de investigação que possam contribuir para a melhoria da qualidade educativa.

A reflexão sobre as questões éticas relacionadas com o uso da inteligência artificial neste contexto também será trazida do debate, que conta com a participação de vários especialistas nacionais, nomeadamente João Filipe Lacerda Matos, professor catedrático jubilado da Universidade de Lisboa; João Couvaneiro, da School of Health & Science e conselheiro do Conselho Nacional de Educação e do CNIPES - Conselho Nacional para a Inovação Pedagógica no Ensino Superior; Nuno Ricardo Oliveira, do Instituto Superior de Educação e Ciências de Lisboa; além dos professores da UMa, com destaque para Paula Cristina Lopes e Gorete Pereira, que à semelhança dos anteriores irão proferir uma das conferências plenárias.

A sessão de abertura está marcada para as 14 horas.

Mas a agenda desta quinta-feira tem outras acções que podem ser do seu interesse.

Agenda

09h00 - reunião plenária da Assembleia Legislativa da Madeira.

09h30 - reunião semanal da vereação da Câmara Municipal do Funchal.

11h00 - reunião da 4.ª Comissão Especializada Permanente de Habitação, Energia e Infraestruturas, na Assembleia Legislativa da Madeira.

14h00 - Banco de Afectos da Francisco Franco promove jornadas ‘Sê exemplo de uma vida saudável’.

15h30 - União dos Sindicatos da Madeira (USAM) promove conferência de imprensa junto à Assembleia Legislativa da Madeira.

19h00 - reunião da Assembleia Municipal da Ponta do Sol, no Salão Nobre da Ponta do Sol.

Efemérides

1821 - Golpe de Estado no Rio de Janeiro. Por pressão de D. Pedro, D. João VI é obrigado a jurar as bases da futura Constituição, resultante da Revolução Liberal de 1820.

1884 - É assinado o Tratado do Zaire, entre Portugal e o Reino Unido, sobre as fronteiras em África.

1885 - É assinada a Acta Final da Conferência de Berlim, que partilha África entre as potências europeias.

1892 - O ministro das Finanças português, o historiador Oliveira Martins, apresenta a proposta de Lei de Salvação Pública.

1917 - Restrições económicas no contexto da Grande Guerra 1914-1918. A iluminação pública é racionada em Lisboa.

Foto Arquivo

1952 - O primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, anuncia a produção da primeira bomba atómica britânica.

1975 - É publicada a Lei de Imprensa portuguesa -- Decreto-Lei n.º 85-C/75, que entra em vigor decorridos quinze dias após a sua publicação e cessa a partir desse momento, relativamente à imprensa, a competência da comissão 'ad hoc', criada pelo Decreto-Lei nº. 281/74 de 25 de junho.

1991 - Guerra do Golfo. Saddam Hussein anuncia a retirada da cidade do Kuwait, sete meses após o início da crise.

1993 - Atentado terrorista às torres do World Trade Center, em Nova Iorque. Explode um carro armadilhado numa das caves.

Foto Arquivo

2001 - Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia assinam em Nice, França, um novo Tratado comunitário, que reforma as instituições europeias e abre a via ao alargamento da União a 12 novos países a partir de 2003.

2003 - O Ministério da Agricultura português detecta uma substância cancerígena e de utilização proibida, o nitrofurano, em frangos, perus e codornizes em 43 explorações de aves portuguesas.

2006 - A Câmara Baixa do parlamento da Rússia (Duma) aprova a lei antiterrorista que limita os direitos da população e permite abater aviões de passageiros sequestrados para cometer atentados terroristas.

2008 - Índia ensaia com sucesso o lançamento de um míssil com capacidade nuclear a partir de uma rampa submersa na costa sudeste do país, perto da cidade portuária de Visakhapatnam, anuncia o Ministério da Defesa indiano.

Foto Arquivo

2009 - O Governo aprova a proposta de lei que impõe que os crimes de abuso, exploração sexual de crianças e de violência doméstica não sejam apagados do registo criminal até 20 anos depois da extinção das penas.

2011 - Passados 13 anos, o principal suspeito do desaparecimento do jovem de Felgueiras Rui Pedro é acusado do crime de rapto, mas esta acusação não permite saber o que aconteceu ao jovem nem se este está vivo ou morto.

2014 - Os 85 quadros de Miró do antigo Banco Português de Negócios regressam a Lisboa e são depositados num cofre-forte da Caixa Geral de Depósitos.

2021 - O Supremo Tribunal de Justiça confirma condenação do antigo presidente do BPP, João Rendeiro, a cinco anos e oito meses de prisão efetiva por crimes de falsidade informática.

Foto Arquivo

