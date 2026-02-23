EUA reuniram-se hoje com russos em Genebra antes de encontros com China terça-feira

Os Estados Unidos (EUA) realizam hoje e terça-feira reuniões em Genebra com delegações russas e chinesas sobre armas nucleares, caducado o último tratado bilateral de desarmamento nuclear entre Washington e Moscovo, indicou um alto responsável norte-americano.

"Hoje, reuni-me com a delegação russa. Amanhã (terça-feira), reunir-nos-emos com a delegação chinesa, entre outras", declarou à comunicação social em Genebra o alto responsável do Departamento de Estado norte-americano, que solicitou o anonimato.

Segundo a mesma fonte, também decorreram "reuniões preparatórias" entre diversos países em Washington, após o fim da validade do tratado New START, no início de fevereiro, pelo que estas são mais centradas em questões de fundo.

O Tratado New START, assinado em 2010 entre a Rússia e os Estados Unidos, limitava o número de lançadores e ogivas nucleares estratégicas instaladas. Expirou a 05 de fevereiro, uma vez que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não respondeu à proposta de Moscovo para o prorrogar.

Trump defendeu um "novo, melhorado e modernizado tratado" com a Rússia, argumentando que o New START tinha sido "mal negociado", na altura, pelo Governo do Presidente democrata Barack Obama.

Os Estados Unidos também pretendem há algum tempo incluir a China em quaisquer futuras conversações, algo que Pequim rejeita, argumentando que o seu arsenal nuclear, embora em desenvolvimento, se mantém numa escala mais pequena.

Em fevereiro, Moscovo não excluiu tais negociações com Pequim, mas condicionou-as à participação de França e do Reino Unido.

O secretário de Estado Adjunto norte-americano para o Controlo de Armas e Não-Proliferação, Christopher Yeaw, sustentou hoje em Genebra que a "principal falha" do Tratado New START foi provavelmente a sua incapacidade de "ter em conta a expansão sem precedentes, deliberada, rápida e opaca do arsenal nuclear da China".

Em resposta, o embaixador chinês encarregado do desarmamento em Genebra, Shen Jian, afirmou que "o arsenal nuclear da China não é comparável ao dos países que possuem os maiores arsenais nucleares".

"Não é justo, nem razoável, nem realista esperar que a China participe em pretensas negociações trilaterais", acrescentou.

Segundo o alto responsável norte-americano, Donald Trump está a incentivar "as negociações multilaterais, o diálogo multilateral sobre a estabilidade estratégica e as negociações de controlo de armamentos" com o objetivo de alcançar "um acordo melhor".

"Não vamos ficar presos a um formato específico de negociações ou de diálogo", declarou, indicando que ocorreram igualmente conversações com França e o Reino Unido em diversas ocasiões.