Francisco Franco promove jornadas "Sê exemplo de uma vida saudável"

"Sê exemplo de uma vida saudável" é o tema das jornadas que o 'Banco de Afetos' da Escola Secundária de Francisco Franco promove na próxima semana (dias 24, 25 e 26 de Fevereiro), em parceria com a Associação de Dadores de Sangue da Região Autónoma da Madeira.

Assim, "no dia 24 de Fevereiro, pelas 10 horas, depois da abertura das jornadas pelo Enfermeiro José Marques, presidente da Associação de Dadores de Sangue da RAM, realiza-se a palestra 'Promoção da Saúde e da dádiva de sangue', dinamizada pelas médicas Joana Lucas e Alícia Freitas, do Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do Hospital Central do Funchal", informa a organização.

Já no dia seguinte, debater-se-á "'A importância do exercício físico na saúde', a cargo de Miguel Fernandes, Instrutor e Personal Trainer do Ginásio Platinium", que terá lugar, a partir das 10 horas, na Sala de Sessões da escola.

No terceiro e último dia, a 26, as jornadas 'Sê exemplo de uma vida saudável' terminam com "várias atividades a decorrer entre as 14 e as 15 horas das quais se destaca a entrega dos prémios do concurso 'Sê o exemplo, vive saudável. Dá vida'", acrescenta.

Dá ainda conta que a sessão de encerramento "será efetuada por Helena Leal, vereadora da Câmara Municipal do Funchal com os pelouros da Educação; Saúde; Social e Inclusão; Juventude e Desporto", termina.