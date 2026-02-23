Café Memória debate debate "a necessidade de dormirmos"

No próximo sábado, 28 de Fevereiro, o Café Memória da Madeira volta a debater um tema de relevo na saúde, desta feita com Helena Andrade, psicóloga da Alzheimer Portugal, que dará uma palestra sob o tema "A necessidade de dormirmos".

Aquele que pretende ser um ponto de encontro para pessoas com problemas de memória, pessoas com Demência, cuidadores e familiares, irá regressar realizar esta sessão entre as 9h30 e as 11h30, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000).

Foto DR

O Café Memória é uma iniciativa com sessão aberta a toda a comunidade e é um projecto da Alzheimer Portugal e da Sonae Sierra, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal e da Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania.

Não é necessária inscrição prévia e basta comparecer no local a partir das 9h30.