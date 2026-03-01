Madeira sob aviso laranja com vento até 120 km/h e previsão de neve nas zonas altas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a Região Autónoma da Madeira sob aviso laranja devido ao agravamento das condições meteorológicas nos próximos dias, com destaque para vento forte, agitação marítima significativa e previsão de queda de neve nas zonas montanhosas.

Para a costa norte da Madeira e para o Porto Santo, está previsto aviso laranja para agitação marítima entre as 3 horas de 3 de Março, terça-feira, e as 6 horas de 4 de Março, quarta-feira, com ondas de noroeste entre 5 e 6 metros de altura significativa, podendo atingir 11 metros de altura máxima.

Também nestas zonas vigorará aviso laranja para vento forte de norte/noroeste entre as 9 horas e as 21 horas de 3 de terça-feira, com rajadas até 95 km/h. Antes desse período, estarão activos avisos amarelos para chuva por vezes forte, vento com rajadas até 80 km/h e agitação marítima com ondas entre 4 e 5 metros.

Na costa sul, o aviso laranja aplica-se igualmente ao vento forte de norte/noroeste nos extremos leste e oeste da ilha, no mesmo período de terça-feira, com rajadas que poderão alcançar 95 km/h. A agitação marítima na parte oeste ficará sob aviso amarelo, com ondas entre 4 e 4,5 metros.

Já para as regiões montanhosas o IPMA emitiu aviso laranja para vento forte entre as 9 horas e as 21 horas de 3 de Março, prevendo rajadas que poderão atingir 120 km/h. Está ainda previsto aviso amarelo para queda de neve acima dos 1.500 metros de altitude, entre as 6 horas e as 18 horas do mesmo dia, podendo ocorrer acumulações até 10 centímetros.

O instituto alerta para possíveis perturbações, como vias condicionadas ou interditas, formação de gelo e eventuais danos em estruturas ou árvores.

O agravamento do estado do tempo deverá começar a sentir-se já na segunda-feira, intensificando-se na terça-feira, sendo recomendada especial precaução junto ao litoral e nas zonas de maior altitude.