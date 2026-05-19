JPP recomenda a construção de um emissário submarino na Calheta

Basílio Santos apresentou um projecto de resolução que recomenda ao Governo Regional a "construção do emissário submarino para a Estação de Tratamento de Águas Residuais da Calheta".

A ETAR da Calheta foi inaugurada em 2007, com um custo de 2,7 milhões de euros mas, hoje, afirma o deputado do JPP, "funciona a 10% da sua capacidade".

A falta de um emissário submarino, "responsabilidade do Governo Regional", é considerado necessário para garantir um melhor funcionamento da ETAR.

Na Calheta, lembra Basílio Santos, apenas 4% das moradias estão ligadas à rede de esgotos.