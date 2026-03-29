Lançamento de livro de Ricardo Vieira levou dezenas de pessoas ao Jardim Botânico

O livro ‘Pilares da Autonomia’, da autoria do advogado e antigo líder do CDS Ricardo Vieira, foi apresentado, esta tarde, no Jardim Botânico Eng.º Rui Vieira. Várias dezenas de pessoas, incluindo algumas personalidades regionais, participaram no evento.

Foram os casos do bispo do Funchal, D. Nuno Brás, dos antigos presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira Tranquada Gomes e José Manuel Rodrigues, do ex-presidente do Governo Alberto João Jardim, do secretário regional Pedro Rodrigues e do presidente da Câmara de São Vicente, José Carlos Gonçalves, entre outros.

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Este é o primeiro livro de Ricardo Vieira e aborda as causas naturais e históricas que estão na origem do regime autonómico da Madeira, que foi consagrado na Constituição da República Portuguesa aprovada há precisamente 50 anos. A escolha desta data para o lançamento da obra teve a ver com o facto de coincidir com o dia em que o engenheiro Rui Vieira, pai do autor, completaria 100 anos de vida.