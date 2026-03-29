Dezenas de desvios e cancelamentos de voos no Aeroporto da Madeira

As operações no Aeroporto Internacional da Madeira estão a sofrer condicionamentos significativos durante a tarde deste domingo, como já noticiado anteriormente pelo DIÁRIO. A ocorrência de vento forte na zona de Santa Catarina impediu a aterragem de aeronaves, levando ao cancelamento e ao desvio de diversos voos.

Vários voos divergidos devido ao vento forte A instabilidade provocada pelo vento forte continua a marcar a operação desta tarde no Aeroporto Internacional da Madeira, obrigando a novas divergências e mantendo várias aeronaves em espera prolongada no espaço aéreo da Região, sem condições para concluir a aterragem em segurança.

De acordo com os registos da estação meteorológica local, as rajadas de vento atingiram os 75 km/h pelas 16 horas. Esta situação verificou-se após a última aterragem bem-sucedida, registada às 13h48, correspondente a uma ligação da TAP Air Portugal proveniente de Lisboa.

Entre os voos afectados encontram-se o FR 400, da Ryanair, proveniente de Paris (Beauvais), o S4 160, da Azores Airlines, oriundo de Ponta Delgada, o FR 6676, da Ryanair, vindo de Shannon, o EJU6833, da easyJet Europe, do Porto, o SK 7933, da SAS Scandinavian, de Estocolmo (Arlanda), o EJU7625, da easyJet Europe, proveniente de Lisboa, o FR 385, da Ryanair, também de Lisboa, o OS 487, da Austrian, oriundo de Viena, o W6 1535, da Wizz Air Hungary, de Varsóvia, o EJU7965, da easyJet Europe, proveniente de Amesterdão, o X3 2806, da TUIFly, vindo de Frankfurt, e o W6 1029, da Wizz Air Hungary, com origem em Katowice.

Foto ANA Aeroportos

Ao longo da tarde, estas aeronaves foram sendo divergidas para vários aeroportos alternativos, nomeadamente Porto Santo, Lisboa, Ponta Delgada, Tenerife e Gran Canária, após sucessivas tentativas de aproximação à pista madeirense.

Vento forte volta a condicionar operações no Aeroporto da Madeira O vento forte que se faz sentir este domingo no Aeroporto Internacional da Madeira está a dificultar as operações aéreas, obrigando vários aviões a permanecer durante largos minutos às voltas no espaço aéreo da Região, enquanto aguardam as condições adequadas para aterrar.

A operacionalidade registou uma melhoria pontual, há instantes, o que permitiu a aterragem de dois voos que se encontravam em espera, sendo eles uma ligação da Transavia proveniente de Amesterdão e um voo da Tuifly com origem em Dusseldorf, que aterrou às 17h49.

Contudo e, de acordo com o site ANA Aeroportos, há a confirmação de novos cancelamentos ao final do dia. Além das dezenas ligações inicialmente afectadas, a ANA Aeroportos deu conta do cancelamento dos voos da TAP Air Portugal (proveniente de Lisboa às 18h35), da Discover Airlines (Frankfurt, 18:50) e da Ryanair (Bruxelas-Charleroi, 23:00).