Estrada que liga à freguesia da Ilha temporariamente encerrada

A Estrada Engenheiro Vieira, que faz a ligação à freguesia da Ilha, encontra-se temporariamente encerrada devido a uma derrocada.

A informação, partilhada pela Junta de Freguesia, dá conta de que a Direcção Regional de Estradas já foi contactada para fazer a limpeza da via, por forma a que a normal circulação possa ser retomada.

Neste momento, o acesso à Ilha faz-se através da Achada do Marques.