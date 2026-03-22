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Estrada que liga à freguesia da Ilha temporariamente encerrada

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A Estrada Engenheiro Vieira, que faz a ligação à freguesia da Ilha, encontra-se temporariamente encerrada devido a uma derrocada.

A informação, partilhada pela Junta de Freguesia, dá conta de que a Direcção Regional de Estradas já foi contactada para fazer a limpeza da via, por forma a que a normal circulação possa ser retomada.

Neste momento, o acesso à Ilha faz-se através da Achada do Marques.

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