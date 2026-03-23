Leonardo Jardim perde primeiros pontos com o Flamengo no Brasileirão

O Flamengo, de Leonardo Jardim, perdeu os primeiros pontos sob o comando do técnico português, ao empatar no domingo à noite na visita ao Corinthians (1-1), num jogo em que ficou reduzido a 10 futebolistas.

Leonardo Jardim, que substituiu Filipe Luís no comando técnico, tinha três vitórias no campeonato brasileiro (Cruzeiro, Botafogo e Remo) e um triunfo, já no desempate por grandes penalidades, na final do campeonato carioca, com o Fluminense.

No jogo de domingo, da oitava jornada do 'Brasileirão', o Flamengo adiantou-se cedo no marcador, com um golo de Lucas Paquetá, aos três minutos, com o ataque da equipa do Rio de Janeiro a aproveitar uma má reposição de bola do guarda-redes.

O Corinthians empatou e reentrou na discussão do resultado, num bom desenho coletivo da equipa paulista, com Yuri Alberto a desviar um cruzamento de Matheus Bidu junto à marca do penálti, aos 19 minutos.

O cenário piorou para o Flamengo, num lance polémico, na expulsão com vermelho direto de Evertton Araujo (52 minutos), numa jogada em que o VAR sugeriu que fosse cartão amarelo, mas que o árbitro não reverteu.

"Não era do meu interesse falar da arbitragem, mas todos viram uma expulsão de um jovem jogador, que está se lançando esta temporada e que está no balneário muito triste porque entende que não fez nada de especial", disse no final Leonardo Jardim.

Com este resultado, o Flamengo mantém-se no quarto lugar do campeonato, com 14 pontos, menos cinco do que o líder Palmeiras, de Abel Ferreira, mas com a equipa do Rio de Janeiro, campeã em título, a ter menos um jogo disputado.