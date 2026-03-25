O Grupo Municipal 'Funchal Sempre Melhor', da Assembleia Municipal do Funchal, destacou esta quarta-feira, 25 de Março, que a "visita à Feira do Livro [do Funchal] é obrigatória", sublinhando "o investimento e a visão para a cultura" que os executivos municipais liderados pelo PSD/CDS "têm materializado”.

Em nota emitida e após uma visita ao local, no âmbito da sua iniciativa 'Encontros do Poder Local', o deputado municipal Marco Mata Pereira, frisou que “a Feira do Livro do Funchal que, este ano, enaltece os 200 anos do nascimento de Camilo Castelo Branco, é um exemplo inequívoco do investimento e da visão para a cultura que os executivos liderados pelo PSD/CDS têm materializado”.

Este ano, lembrou o autarca, “são lançadas 10 obras em parceria com a Câmara Municipal, o que revela o apoio à edição literária", acrescentando que "continuam a promover-se as Bolsas de Criação Artística, motivando-se a produção cultural, a par da aprovação dos protocolos plurianuais para este sector, que asseguram previsibilidade e estabilidade às entidades”.

Marco Mata Pereira salientou, ainda, nesta oportunidade, “a componente infantojuvenil e educativa da Feira do Livro, que assume especial preponderância entre o público mais jovem, através da promoção da leitura e do pensamento crítico”.

Para o Grupo Municipal 'Funchal Sempre Melhor', “a visita à Feira do Livro é obrigatória, na medida em que nos mostra, todos os anos, que esta se transformou num polo de desenvolvimento cultural, educativo, económico e turístico e onde se mostra, com total clareza, que, no Funchal, a cultura é um pilar da coesão social”.