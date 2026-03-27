Ricardo Vieira defende gestão fiscal adaptada à Madeira

O advogado Ricardo Vieira destacou que existem pessoas com diferentes perfis e necessidades financeiras que enfrentam dificuldades em aceder a instituições tradicionais, mas que possuem uma qualidade essencial: “O poder fiscal próprio permite definir regras adaptadas à realidade local. É o escritório que estabelece o enquadramento do negócio, não uma norma geral.”

Vieira sublinhou a importância de desenvolver capacidades próprias e adaptá-las à economia regional, incluindo mecanismos contratuais e uma administração fiscal mais próxima e credível. “Encontrar formas de gestão fiscal adaptadas é possível dentro de um quadro de sustentabilidade. Este é um desafio que cabe a quem gere estas matérias e pode reforçar a confiança dos contribuintes, e penso que pode ser um bom caminho para apoiar as decisões da região”, concluiu.