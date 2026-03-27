SRMAD promove lançamento do Prémio de Arquitectura da Madeira e Porto Santo 2026

A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos (SRMAD) promove o lançamento do Prémio de Arquitectura da Madeira e Porto Santo 2026. Este prémio regional nasce de um protocolo entre a SRMAD e a Secretaria Regional do Turismo e Cultura (SRTC), pela Direção Regional da Cultura (DRC).

"Este ano temos a 6ª edição do PAMPS, para a categoria de Obra de Requalificação, com entrega das candidaturas até às 23h59 do dia 22 de Maio", indica nota à imprensa.

O prémio e as menções honrosas serão divulgados em Agosto e entregues em Setembro com inauguração da exposição das obras de todos os candidatos participantes.

Segundo a mesma nota, "o prémio visa distinguir as obras que contribuam para a criação e salvaguarda de um património arquitectónico e paisagístico de qualidade e, consequentemente, também para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos". E, prossegue, "premiar obras que sejam exemplos de qualidade arquitectónica, de uma boa integração na sua envolvente e na paisagem, de respeito pelos valores identitários, e de sustentabilidade da construção, de eficiência energética e de valores ambientais".

Por fim diz que "a arquitectura expressa a identidade, a história, a cultura de um país, de uma região ou de um lugar, mas também deve ser entendida como um recurso e um valor estratégico para o desenvolvimento sustentável da Madeira e do Porto Santo".