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Estrada Regional Engenheiro Vieira reaberta mas com condicionamentos

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Foto Facebook/ Freguesia da Ilha

A Estrada Engenheiro Vieira, que faz a ligação à freguesia da Ilha, que esteve temporariamente encerrada esta manhã, voltou a ser reaberta ao trânsito automóvel ao início desta tarde. 

A informação, partilhada pela Junta de Freguesia, refere que existem no entanto condicionamentos visto existir lama na faixa de rodagem, o que obriga atenção redobrada. 

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