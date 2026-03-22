Estrada Regional Engenheiro Vieira reaberta mas com condicionamentos
A Estrada Engenheiro Vieira, que faz a ligação à freguesia da Ilha, que esteve temporariamente encerrada esta manhã, voltou a ser reaberta ao trânsito automóvel ao início desta tarde.
Andreia Dias Ferro , 22 Março 2026 - 09:51
A informação, partilhada pela Junta de Freguesia, refere que existem no entanto condicionamentos visto existir lama na faixa de rodagem, o que obriga atenção redobrada.
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