149 participantes na Taça de Portugal de Enduro nos Prazeres

Está tudo preparado para a Taça de Portugal de Enduro, com a meta já instalada junto ao pavilhão gimnodesportivo dos Prazeres, ponto central da chegada da competição.

A prova reúne 149 participantes, distribuídos pelas várias categorias. Na competição principal estarão 85 pilotos, que irão enfrentar um percurso de 34,3 quilómetros com 1075 metros de desnível positivo e seis especiais cronometradas. Já na vertente de bicicletas eléctricas, são 56 atletas inscritos, num percurso de 35,1 quilómetros, com 1135 metros de desnível positivo, seis especiais e uma especial de subida.

O Mini-Enduro, destinado aos escalões de formação, contará com oito jovens participantes, num traçado de 11,4 quilómetros e duas especiais.

No total, a prova regista ainda a presença de 67 participantes oriundos de fora da Região, reforçando a projecção nacional do evento.

Depois do dia de treinos, a competição realiza-se este domingo, com a partida do primeiro atleta marcada para as 8h30, na especial “Jungle Rain”. A chegada dos primeiros participantes está prevista para as 14 horas , precisamente junto ao pavilhão dos Prazeres, onde já se encontra instalada a meta. A cerimónia de entrega de prémios decorre às 17 horas.

Com a estrutura montada, estão reunidas as condições para um dia de competição exigente, que volta a colocar a Calheta no mapa do enduro nacional.