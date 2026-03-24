Calheta estreia Taça de Portugal de Enduro com 180 atletas

A Calheta recebe, no próximo fim de semana, a primeira etapa da Taça de Portugal de Enduro BTT, numa estreia absoluta do concelho na competição e que mobiliza cerca de 180 atletas, um número expressivo que reforça a dimensão do evento e a capacidade de atracção do destino, segundo a organização.

Na apresentação da prova, o director de prova, Xavier Nunes, enquadrou o trabalho desenvolvido nos últimos meses e deixou claro que, apesar dos desafios, tudo está preparado para um fim de semana exigente. “Estamos a trabalhar desde Dezembro nesta prova. Houve alguns condicionamentos, como é natural, mas os trilhos estão neste momento prontos para a modalidade”, referiu, explicando a natureza da competição.

Trata-se de uma prova de enduro, com troços de ligação e especiais cronometradas, num percurso que, no total, atinge cerca de 34 quilómetros.

“As bicicletas tradicionais fazem sete especiais e as eléctricas também, incluindo o Power Stage, enquanto os mais jovens têm duas especiais adaptadas, num total de cerca de 11 quilómetros”, acrescentou, apontando ainda para a adesão significativa. “Temos cerca de 180 atletas, o que nos deixa muito satisfeitos e mostra bem a dimensão que esta prova já alcança”, disse há pouco na apresentação.

Logo depois, a presidente da Câmara Municipal da Calheta destacou o simbolismo da estreia e o caminho que tem vindo a ser construído pelo concelho na área desportiva, sublinhando que esta competição surge como consequência de uma aposta consistente: “Esta primeira Taça de Portugal de Enduro acaba por afirmar aquilo que temos vindo a fazer. Hoje, podemos dizer que a Calheta é já uma centralidade no desporto na Região”, afirmou, associando essa posição a uma visão mais ampla. A autarca defendeu que o desporto não deve ser visto apenas na sua vertente competitiva, mas pelo impacto que gera em várias áreas. “Não pensamos só no desporto pelo bem-estar, mas sobretudo pelo efeito transversal que tem na economia, no turismo e na projecção do concelho”, referiu, apontando para o envolvimento de diferentes sectores e frisando que a Calheta “é hoje a capital do desporto” pelo volume de iniciativas que oferece.

A edil destacou ainda a dimensão dos números alcançados nesta edição inaugural: “São números muito fortes, com 180 atletas numa primeira Taça de Portugal. Isso diz muito daquilo que estamos a conseguir construir”, sustentou, assumindo a ambição de continuar a crescer e a captar eventos desta natureza. “Queremos continuar a desenvolver modalidades, a criar parcerias e a levar o nome da Calheta cada vez mais longe, consolidando esta ideia de uma terra activa, dinâmica e cada vez mais afirmada”, destacou.

Também o director regional de Desporto, David Gomes, valorizou o nível da competição, considerando que esta apresenta um “cartaz notável” e representa um momento importante para a Região. “É uma prova dignificante, que evidencia aquilo que temos de melhor, a nossa natureza, e que cria condições para elevar o nível competitivo dos nossos atletas”, referiu, destacando a presença de participantes nacionais e internacionais.

O governante deixou ainda uma nota sobre a importância da formação. “Se não criarmos espaços de participação para os mais jovens, estaremos a reagir tarde demais. É fundamental estimular desde cedo a prática desportiva”, afirmou, enquadrando o papel das entidades envolvidas na organização.

Por sua vez, a directora regional de Turismo, Bárbara Spínola, destacou a relevância estratégica do evento no contexto da promoção do destino: “É especialmente importante que iniciativas como esta aconteçam fora dos principais centros urbanos, porque contribuem para a descentralização da oferta turística e para a valorização das localidades”, afirmou, sublinhando os impactos directos. “Estas provas geram movimento na hotelaria, na restauração, no comércio e nos serviços, ao mesmo tempo que reforçam a nossa imagem externa”, disse.

A responsável enquadrou ainda a iniciativa na estratégia regional. “Estamos a afirmar a Madeira como um destino de turismo activo, de natureza e desportivo. O desporto é uma ferramenta muito eficaz para promover o destino e captar novos públicos”, referiu, deixando uma palavra de reconhecimento à organização.